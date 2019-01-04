Политика
На Украине опубликован закон о разрыве договора о дружбе с Россией
На Украине опубликован закон о разрыве договора о дружбе с РоссиейИА Новороссия06:57
В официальном печатном издании парламента "Ведомости Верховной Рады Украины" опубликован закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией. Об этом сообщается в пятницу, 4 января, на сайте Рады.
ИА Новороссия06:57
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Политика
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Политика
ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты
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Обновлено в 09:15
Космос
Сверхтяжелой российской ракете дали название «Енисей»
Разрабатываемая в настоящее время новая российская сверхтяжелая ракета получила название – "Енисей".
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Ученые выяснили, как остановить развитие меланомы
Австралийские исследователи считают, что новый препарат, способный заблокировать кровоснабжение опухоли, поможет остановить развитие меланомы.
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Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что британская сторона запросила консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже американцу Полу Уилану.
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Скелетонистка Никитина выиграла этап Кубка мира, Канакина — третья
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Происшествия
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Тела всех погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске опознаны.
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Происшествия
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