Политика
На Украине опубликован закон о разрыве договора о дружбе с Россией
На Украине опубликован закон о разрыве договора о дружбе с РоссиейИА Новороссия06:57
В официальном печатном издании парламента "Ведомости Верховной Рады Украины" опубликован закон о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией. Об этом сообщается в пятницу, 4 января, на сайте Рады.
ИА Новороссия06:57
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Политика
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Армия и оружие
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В Китае государственная промышленная корпорация NORINCO показала новый тип авиационной бомбы, названный "матерью всех бомб".
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Экс-министр финансов Подмосковья отреагировал на обвинения в растрате
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Армия и оружие
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Хоккей
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Матч регулярного сезона КХЛ между «Динамо» и «Автомобилистом» завершился победой московской команды со счетом 2:0. Обе шайбы «бело-голубые» забросили во втором периоде — отличились Вадим Шипачев и Юусо Хиетанен.
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Политика
В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море
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Общество
В России предложили запретить детям посещать цирки
В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям.
Обновлено в 08:20
Происшествия
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Две группировки утроили драку на станции метро "Обводный канал" в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:14
Общество
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В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 09:27
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По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва на автобусной остановке в Сантьяго-де-Чили.
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Космос
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Обновлено вчера в 02:57
Политика
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Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.
Обновлено в 07:15
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СК отчитался о расследовании взрыва жилого дома в Магнитогорске
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Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков, в том числе номера мобильных телефонов, личные адреса, письма с личных аккаунтов электронной почты.
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Женщина и ребенок с российским гражданством погибли при авиаударе международной коалиции по подконтрольному боевикам "Исламского государства" (ИГ)* району провинции Дейр-эз-Зор.
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ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты страны, передает в пятницу агентство УНН.
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Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Орске
Пять человек отравились угарным газом в Орске, четверо погибли, сообщение об инциденте поступило спасателям 4 января в 13:35.
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