В "Ведомостях Верховной рады Украины" опубликовали закон о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом сообщается на сайте украинского парламента. Документ был одобрен Верховной радой 6 декабря 2018 года и подписан президентом Украины Петром Порошенко 10 декабря.

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