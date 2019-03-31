На Украине опубликовали список «неприкасаемых» от посла СШАКапитал страны 00:29

с чего всё началось

Раздобыл скрин… неприкосновенных. Похоже, именно на этот документ намекал генеральный прокурор. Будут ли национальные дружины забрасывать свинками посольства США и пойдут ли в гости ко всем фигурантам разворовывания, крышевания.

В Сети появился список "неприкасаемых" депутатов Верховной Рады Украины, который передала посол США Мари Йованович и о котором недавно упоминал генпрокурор Украины Юрий Луценко. Его, на своей странице в Facebook, опубликовал депутат Рады Сергей Мельничук.

На Украине опубликовали список «неприкасаемых» от посла США

Гаджеты Apple покинул главный инженер отдела разработки процессоров Стоит отметить, что компания Apple в следующем году намерена в своих компьютерах устанавливать собственные процессоры, но с уходом главного специалиста переход на собственную однокристальную систему может затянутся.

Интернет Цукерберг предложил усилить правовое регулирование интернета Глава Facebook Марк Цукерберг обратился к правительствам стран и регулирующим органам с призывом установить единые глобальные правила по регулированию интернета.

Политика Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.

Политика Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова Кандидат в украинские президенты и шоумен Владимир Зеленский назвал "идиотами" российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, пишет "Украинская правда".

Транспорт Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.

Происшествия Истребитель МиГ-27 разбился в Индии Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.

Общество Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.

Общество В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре Московские спасатели предупредили, что в городе ожидается сильный ветер, местами порывами до 17 м/с, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС.

Происшествия Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.

Общество В Екатеринбурге уточнили сроки восстановления Краснознамённой группы Напомним, 18 марта 2019 года главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков назвал возвращение Краснознамённой группы с Орденом Ленина «первой ласточкой» в восстановлении советского наследия Екатеринбурга — Свердловска.

Происшествия Причиной вынужденной посадки вертолета Ми-2 стал отказ двигателя Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в районе поселка Шигалево в Татарстане.

Общество Солнечная погода ожидается в Москве всю неделю Смена атмосферной циркуляции приведет к тому, что до конца недели в Москве будет солнечно, осадков не прогнозируют.

Армия и оружие В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранены мирные жители Глава администрации города Горловка Иван Приходько заявил, что два мирных жителя ранены в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских силовиков.

Политика Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.

Футбол Валерий Рейнгольд: Селихов проявил безответственность В следующем туре красно-белые 6 апреля на своем поле сыграют с ЦСКА.

Происшествия В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД "Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.

Общество Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.

Политика На Украине предложили наказать Россию правописанием Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.

Происшествия На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.

Шоу-бизнес Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".

Футбол «Тоттенхэм» запрашивает за Эриксена 150 миллионов евро По информации Daily Mirror, в случае, если другой клуб захочет заполучить датчанина, ему придётся заплатить 150 миллионов евро.