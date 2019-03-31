Политика

На Украине опубликовали список «неприкасаемых» от посла СШАКапитал страны 00:29

В Сети появился список "неприкасаемых" депутатов Верховной Рады Украины, который передала посол США Мари Йованович и о котором недавно упоминал генпрокурор Украины Юрий Луценко. Его, на своей странице в Facebook, опубликовал депутат Рады Сергей Мельничук.
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Сергей Мельничук
Раздобыл скрин… неприкосновенных. Похоже, именно на этот документ намекал генеральный прокурор. Будут ли национальные дружины забрасывать свинками посольства США и пойдут ли в гости ко всем фигурантам разворовывания, крышевания.
— Сергей Мельничук, украинский военный деятельРИА Новости вчера в 15:16
с чего всё началось
Депутат Верховной рады Сергей Мельничук разместил на своей странице в «Фейсбуке
» список граждан Украины, которые якобы являются «неприкосновенными» для правосудия.
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