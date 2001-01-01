Политика

На Украине опубликовали проект указа о роспуске Верховной РадыSnob.ru вчера в 18:24

Согласно проекту, досрочное прекращение полномочий парламента связано с недостаточным количеством депутатов во фракциях после выхода из коалиции «Батькивщины» и «Самопомощи». По информации телеканала NewsOne, в указе также говорится о назначении внеочередных выборов в Раду на 14 июля.
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На Украине опубликовали проект указа о роспуске Верховной Рады

Snob.ruвчера в 18:24

Украинские издания опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Дождь20 мая в 03:40
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