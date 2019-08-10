с чего всё началось

Жители Крыма рассказали об изменениях, которые произошли после воссоединения полуострова с Россией. Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев. Авторы писем отметили улучшение качества дорог и криминогенной обстановки.

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Происшествия Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 Ранее из потенциально опасных районов на востоке Китая было эвакуировано более 1 млн человек.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.

Футбол «Вердер» арендовал у «Боруссии» Топрака Защитник дортмундской «Боруссии» Эмер Топрак перебрался до конца нынешнего сезона на правах аренды в «Вердер», сообщают официальные сайты обоих клубов.

Экономика Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира 25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.

Происшествия Число пострадавших при взрывах под Ачинском достигло 31 Медицинскую помощь оказали 17 пострадавшим после повторных взрывов на военном складе под городом Ачинск в Красноярском крае, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Происшествия В результате стрельбы в ночном клубе в Бразилии погибли пять человек В ночном клубе бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул группа неизвестных открыла стрельбу по посетителям, в результате чего пять человек погибли и ещё четверо получили ранения.

Наука Астробиологи отправили на МКС 18 штаммов бактерий Исследователи запустили на МКС серию миниатюрных реакторов, которые позволят вырастить бактерии — они могут извлекать ресурсы из горных пород на Земле.

Кино В США из-за инцидентов со стрельбой отменили выход фильма «Охота» В своем аккаунте в Twitter киностудия Universal Pictures заявила о том, что после глубокий раздумий было решено отменить планы по релизу фильма «Охота».

Экономика Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.

Происшествия В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.

Общество В Москве завершился митинг в поддержку независимых кандидатов В конце акции представитель незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова Борис Золотаревский призвал всех отправиться в «прогулку», за что был задержан.

Происшествия В Норвегии произошла стрельба в мечети Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.

Гаджеты Huawei представила свою операционную систему Harmony OS Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.

Теннис Монреаль. Даниил Медведев победил Карена Хачанова и вышел в финал Российский теннисист Даниил Медведев преодолел барьер 1/2 финала "Мастерса" в Монреале, обыграв своего соотечественника Карена Хачанова, - 6/1, 7/6(6).

Общество Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.

Шоу-бизнес Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.

Технологии Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета Думаю, начать следует с сообщения, которое вам не понравится: Интернет и Паутина — разные вещи.

Религия Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам Празднование главного мусульманского праздника Курбан-байрам начнется в 2019 году 11 августа.