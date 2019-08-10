с чего всё началось

Жители Крыма рассказали об изменениях, которые произошли после воссоединения полуострова с Россией. Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев. Авторы писем отметили улучшение качества дорог и криминогенной обстановки.

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Политика В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.

Гаджеты Samsung Galaxy Note 10 был стальным, а стал алюминиевым В рекламном ролике и на сайте производителя тоже указали, что смартфоны получили стальную рамку.

Происшествия В Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что по результатам проведенных обследований в пострадавшем от паводков в июне — июле текущего года городе Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению.

Общество МВД сообщило о 15 тыс. участников акции за независимых кандидатов Полиция обновила данные по количеству участников согласованной акции на проспекте Сахарова в Москве, участники которой требуют допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.

Культура Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Армия и оружие Автор «стрелки осциллографа»: Похоже, что взорвался «Буревестник» Речь идёт о небезызвестной Юлии Латыниной, у которой накануне в «Новой газете» вышла статья «Маленький летающий Чернобыль», приводящая размышления об аварии в районе посёлке Нёнокса под Северодвинском.

Авто Электрический Porsche Taycan дебютирует 4 сентября Подчеркивается, что транспортное средство сможет проезжать на одном заряде до 450 км. Это уже уровень конкуренции с Tesla Model S, имеющим запас хода около 550 км. Двигатель Taycan способен генерировать до 600 «лошадок», обеспечив транспортному средству разгон до 100 км/ч за 3,5 с. Помимо этого, компания Porsche продемонстрировала гоночное авто модели 911 RSR.

Политика Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".

Экономика Из коня корм: европейцы ели мясо лошадей, принимая его за говядину Европол уверен, что именно он являлся главой и мозгом грандиозной аферы с подменой говядины кониной при оптовых поставках мяса.

Религия Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам Празднование главного мусульманского праздника Курбан-байрам начнется в 2019 году 11 августа.

Общество Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».

Футбол Ари пропустит ответный матч против «Порту» из-за травмы Нападающий «Краснодара» Ари сообщил степень тяжести травмы, полученной в первой игре против «Порту».

Политика Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Армия и оружие Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Происшествия Москалькова распорядилась помочь задержанному режиссеру Васильеву Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее аппарат обратились правозащитники в связи с делом госпитализированного режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева.

Технологии Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.

Общество Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье Два человека погибли и еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).

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Происшествия Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил атаку в Бенгази, в результате которой погибли двое сотрудников миссии ООН, говорится в заявлении официального представителя главы организации Стефана Дюжарика.