Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в РоссииLenta.ru вчера в 20:22
Жители Крыма рассказали об изменениях, которые произошли после воссоединения полуострова с Россией. Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев. Авторы писем отметили улучшение качества дорог и криминогенной обстановки.
Читать в источнике
Оценить134
с чего всё началось
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.РИА Новостивчера в 13:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:20, Вашингтон
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол
«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче молодежного первенства
Состоялся матч 5-го тура молодежного первенства между «Ахматом» и «Спартаком». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Обновлено вчера в 11:03
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 был стальным, а стал алюминиевым
В рекламном ролике и на сайте производителя тоже указали, что смартфоны получили стальную рамку.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
В Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что по результатам проведенных обследований в пострадавшем от паводков в июне — июле текущего года городе Тулуне около 450 домов не подлежат восстановлению.
Обновлено в 00:58
Общество
МВД сообщило о 15 тыс. участников акции за независимых кандидатов
Полиция обновила данные по количеству участников согласованной акции на проспекте Сахарова в Москве, участники которой требуют допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.
Обновлено вчера в 08:20
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Лекима»
Обновлено вчера в 22:04
Армия и оружие
Автор «стрелки осциллографа»: Похоже, что взорвался «Буревестник»
Речь идёт о небезызвестной Юлии Латыниной, у которой накануне в «Новой газете» вышла статья «Маленький летающий Чернобыль», приводящая размышления об аварии в районе посёлке Нёнокса под Северодвинском.
Обновлено в 00:46
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале
Обновлено вчера в 20:08
Авто
Электрический Porsche Taycan дебютирует 4 сентября
Подчеркивается, что транспортное средство сможет проезжать на одном заряде до 450 км. Это уже уровень конкуренции с Tesla Model S, имеющим запас хода около 550 км. Двигатель Taycan способен генерировать до 600 «лошадок», обеспечив транспортному средству разгон до 100 км/ч за 3,5 с. Помимо этого, компания Porsche продемонстрировала гоночное авто модели 911 RSR.
Обновлено в 02:11
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено вчера в 11:59
Экономика
Из коня корм: европейцы ели мясо лошадей, принимая его за говядину
Европол уверен, что именно он являлся главой и мозгом грандиозной аферы с подменой говядины кониной при оптовых поставках мяса.
Обновлено вчера в 17:02
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам
Празднование главного мусульманского праздника Курбан-байрам начнется в 2019 году 11 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Авто
Названы 7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне авто
Эксперты «Авто.ру» назвали ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.
Обновлено вчера в 02:23
Футбол
Ари пропустит ответный матч против «Порту» из-за травмы
Нападающий «Краснодара» Ари сообщил степень тяжести травмы, полученной в первой игре против «Порту».
Обновлено в 01:39
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено 09 августа в 06:37
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено 09 августа в 16:16
Армия и оружие
Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
На конкурсе «Авиадартс» Армейских международных игр широкой публике впервые показали в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Москалькова распорядилась помочь задержанному режиссеру Васильеву
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее аппарат обратились правозащитники в связи с делом госпитализированного режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева.
Обновлено вчера в 15:38
Технологии
Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse
Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге
Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 04:48
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье
Два человека погибли и еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).
Обновлено вчера в 16:05
Футбол
Де Хеа не продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
В минувшем сезоне 28-летний Де Хеа провел за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей в чемпионате Англии, пропустив 54 мяча.
Обновлено в 01:59
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о диагностике болезней по походке
Доктор Александр Мясников рассказал о диагностике болезней по походке и скорости ходьбы.
Обновлено вчера в 08:44
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено 09 августа в 16:13
Происшествия
Гутерреш осудил убийство сотрудников ООН в Ливии
Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил атаку в Бенгази, в результате которой погибли двое сотрудников миссии ООН, говорится в заявлении официального представителя главы организации Стефана Дюжарика.
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи» в контрольном матче
Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче.
Обновлено в 01:03