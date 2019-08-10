с чего всё началось

Жители Крыма рассказали об изменениях, которые произошли после воссоединения полуострова с Россией. Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев. Авторы писем отметили улучшение качества дорог и криминогенной обстановки.

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

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