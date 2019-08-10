Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в РоссииLenta.ru вчера в 20:22
Жители Крыма рассказали об изменениях, которые произошли после воссоединения полуострова с Россией. Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев. Авторы писем отметили улучшение качества дорог и криминогенной обстановки.
Читать в источнике
Оценить210
с чего всё началось
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.РИА Новостивчера в 13:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:50, Вашингтон
Армия и оружие
Впервые показано применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Работающая дворником в одной из компаний ЖКХ Воскресенска женщина оказалась должна почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
В Лондоне задержали двух мужчин, которые угрожали Озилу
Полиция задержала около дома полузащитника «Арсенала» Месута Озила в Лондоне двух мужчин, которые предположительно представляли угрозу футболисту.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28 человек
Число погибших в результате тайфуна "Лекима" выросло до 28 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести, сообщает в воскресенье агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие
Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие
Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займется разработкой высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие
СМИ: самарское КБ приступило к созданию двигателей для казанских «стэлсов»
Самарское двигателестроительное КБ Кузнецова заказало шесть сопловых аппаратов I и II ступеней турбины в сборе общей стоимостью 61 млн рублей.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
КНДР заявила об испытаниях «нового оружия»
10 августа Северная Корея провела испытания «нового оружия», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Адвокат раскрыл детали коррупционного дела Атамбаева
Обновлено в 01:07
Кино
Выход триллера «Охота» в США отменили из-за инцидентов со стрельбой
Американская киностудия Universal Pictures решила отменить релиз триллера "Охота" в связи с инцидентами со стрельбой в США, следует из заявления в Twitter организации.
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
В ФНЛ считают, что «Сочи» не забьет в премьер-лиге до зимы
Официальный Twitter-аккаунт ФНЛ пошутил над безголевоей серией "Сочи" в премьер-лиге.
Обновлено в 03:33
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено вчера в 05:41
Шоу-бизнес
Наргиз рассказала о травле после расторжения контракта с Фадеевым
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA разорвал контракт с певицей Наргиз, которая теперь не сможет исполнять песни продюсера.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
Число пострадавших при серии взрывов под Ачинском выросло до 30
Общее число пострадавших в результате серии взрывов на военном арсенале под городом Ачинск в Красноярском крае выросло до 30 человек.
Обновлено в 02:24
Единоборства
Шевченко защитила титул чемпионки UFC в бою с Кармуш
Представительница Киргизии Валентина Шевченко защитила титул чемпионки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе в бою с американкой Лиз Кармуш на турнире в Уругвае.
Обновлено в 00:54
Здоровье
6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме
В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.
Обновлено вчера в 15:11
Футбол
Мойес может возглавить клуб Бекхэма
Новый клуб MLS "Интер Майами" может возглавить бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес, сообщает the Mirror.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Политика
Экс-гендиректора «Рустави-2» отпустили под залог
Тбилисский городской суд выпустил под залог бывшего гендиректора грузинской телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию, сообщает RT.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО
Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Авто
Почему названия моделей Aston Martin начинаются с буквы «V»
Другая модель – Vanquish, также взято из английского языка, а значение слова - побеждать или преодолевать.
Обновлено в 02:48
Авто
Назван топ-5 самых интересных стартапов в автоиндустрии
Обновлено в 03:42
Культура
В Смоленске фестиваль фейерверков «Звездопад» сняли на видео
В субботу вечером, 10 августа, в Смоленске прошел ежегодный фестиваль фейерверков «Звездопад».
Обновлено в 02:30
Футбол
Источник: Ни один из клубов не сделал конкретного предложения «ПСЖ» по Неймару
Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.
Обновлено в 03:06
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 был стальным, а стал алюминиевым
В рекламном ролике и на сайте производителя тоже указали, что смартфоны получили стальную рамку.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре
Обновлено вчера в 10:01