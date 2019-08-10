Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в РоссииLenta.ru вчера в 20:22

Жители Крыма рассказали об изменениях, которые произошли после воссоединения полуострова с Россией. Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев. Авторы писем отметили улучшение качества дорог и криминогенной обстановки.
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Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал
 цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
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