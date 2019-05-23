На Украине опубликовали петицию об отставке ЗеленскогоRT на русском 03:50

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

Религия Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ про храм Пресс-служба Екатеринбургской епархии назвала неконструктивным и не отражающим действительность опрос ВЦИОМ о строительстве храма и его результаты, сообщает Znak.com.

Авто Глава Ford Sollers Ширинов назначен гендиректором УАЗа Генеральным директором Ульяновского автозавода назначен гендиректор СП Ford Sollers Адиль Ширинов, он сменит на этом посту основного владельца и гендиректора Sollers Вадима Швецова, говорится в сообщении Sollers.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.

Гаджеты Эксперты рассказали, чем опасна подзарядка телефона в аэропорту Эксперты предупредили путешественников об опасности использования USB-портов для зарядки своих мобильных устройств в аэропортах.

Футбол Сборная России назвала окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Происшествия Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.

Происшествия СК проверяет информацию о подростках, которых заставили рыть яму на востоке Москвы Ранее СМИ сообщили, что в столичном районе Гольяново рабочие из Таджикистана заманили и удерживали в подвале трех 12-летних мальчиков, которых якобы заставили рыть яму под бассейн в помещении на первом этаже жилого дома.

Общество Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.

Армия и оружие Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Экономика Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна до 44 млн тонн Министерство сельского хозяйства России повысило прогноз по экспорту зерна в сельхозгоду (начался в июле 2018 года, закончится в июне 2019 года) до 44 млн тонн.

Происшествия В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.

Происшествия Застрявших пассажиров в тоннеле московского метро начали эвакуировать «К одному из составов подогнали исправный поезд, через который пассажиры будут отправлены на ближайшую станцию», — сказал собеседник агентства.

Шоу-бизнес Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.

Политика Володин призвал обсудить отмену виз с Вьетнамом Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в ходе встречи с вьетнамским премьер-министром Нгуен Суан Фуком призвал обсудить отмену виз с Вьетнамом.

Футбол Баринов стал лучшим игроком финала Кубка России Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов стал лучшим игроком финала Кубка России с "Уралом" (1:0).

Наука Омичи сделают жизнь китайцев провинции Шаньдун слаще С 1898 по 1914 год город был немецкой колонией, о чем напоминают характерные здания в его старой части.

Происшествия СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.

Происшествия Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Тоскане, арестовали Водитель туристического автобуса, попавшего в среду в ДТП в Тоскане, арестован, заявили РИА Новости в прокуратуре города Сиена.

Энергетика Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в СПГ-проекте «НОВАТЭКа» Длившиеся более полутора лет переговоры о вхождении Saudi Aramco в новый СПГ-проект "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ-2" - прекращены, сообщает газета "Ведомости".

Экономика Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в России нельзя запрещать микрофинансирование, так как это приведет к увеличению количества нелегальных кредиторов.