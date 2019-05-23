Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке ЗеленскогоRT на русском 03:50
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
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Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Обновлено в 05:10
Религия
Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ про храм
Пресс-служба Екатеринбургской епархии назвала неконструктивным и не отражающим действительность опрос ВЦИОМ о строительстве храма и его результаты, сообщает Znak.com.
Обновлено вчера в 12:18
Авто
Глава Ford Sollers Ширинов назначен гендиректором УАЗа
Генеральным директором Ульяновского автозавода назначен гендиректор СП Ford Sollers Адиль Ширинов, он сменит на этом посту основного владельца и гендиректора Sollers Вадима Швецова, говорится в сообщении Sollers.
Обновлено в 04:56
Музыка
Лазарев оценил выступления конкурентов на «Евровидении»
Обновлено в 02:50
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Гаджеты
Эксперты рассказали, чем опасна подзарядка телефона в аэропорту
Эксперты предупредили путешественников об опасности использования USB-портов для зарядки своих мобильных устройств в аэропортах.
Обновлено в 05:07
Футбол
Сборная России назвала окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»
Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
СК проверяет информацию о подростках, которых заставили рыть яму на востоке Москвы
Ранее СМИ сообщили, что в столичном районе Гольяново рабочие из Таджикистана заманили и удерживали в подвале трех 12-летних мальчиков, которых якобы заставили рыть яму под бассейн в помещении на первом этаже жилого дома.
Обновлено в 04:45
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
В Удмуртии при пожаре погибли пять человек
Обновлено в 03:18
Экономика
Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна до 44 млн тонн
Министерство сельского хозяйства России повысило прогноз по экспорту зерна в сельхозгоду (начался в июле 2018 года, закончится в июне 2019 года) до 44 млн тонн.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников
Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Застрявших пассажиров в тоннеле московского метро начали эвакуировать
«К одному из составов подогнали исправный поезд, через который пассажиры будут отправлены на ближайшую станцию», — сказал собеседник агентства.
Обновлено 21 мая в 13:51
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Политика
Володин призвал обсудить отмену виз с Вьетнамом
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в ходе встречи с вьетнамским премьер-министром Нгуен Суан Фуком призвал обсудить отмену виз с Вьетнамом.
Обновлено в 04:31
Футбол
Баринов стал лучшим игроком финала Кубка России
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов стал лучшим игроком финала Кубка России с "Уралом" (1:0).
Обновлено вчера в 13:53
Наука
Омичи сделают жизнь китайцев провинции Шаньдун слаще
С 1898 по 1914 год город был немецкой колонией, о чем напоминают характерные здания в его старой части.
Обновлено в 00:20
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Тоскане, арестовали
Водитель туристического автобуса, попавшего в среду в ДТП в Тоскане, арестован, заявили РИА Новости в прокуратуре города Сиена.
Обновлено в 04:16
Энергетика
Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в СПГ-проекте «НОВАТЭКа»
Длившиеся более полутора лет переговоры о вхождении Saudi Aramco в новый СПГ-проект "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ-2" - прекращены, сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 03:58
Экономика
Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в России нельзя запрещать микрофинансирование, так как это приведет к увеличению количества нелегальных кредиторов.
Обновлено в 04:33
Культура
Розенбаум рассказал о «реальной угрозе национальной безопасности»
Музыкант Александр Розенбаум заявил, что использование таких слов, как «каршеринг», «перформанс» и «блэкаут» — это «вещи страшнее, чем три американских шпиона на атомном заводе».
Обновлено в 04:29