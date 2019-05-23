Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке ЗеленскогоRT на русском 03:50

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
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На сайте президента Украины появилась петиция за отставку Зеленского

РБК05:09

На Украине появилась петиция об отставке Зеленского

Московский Комсомолец04:10

На Украине опубликовали петицию с требованием отставки Зеленского

РИА Новости03:07

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

RT на русском03:50

Зеленскому предложили уйти в отставку

Известия03:34

Петиция за отставку Зеленского стремительно набирает голоса

Газета.Ru03:12

На Украине зарегистрированы две петиции за отставку Зеленского

ТАСС03:53
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Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Обновлено в 05:10
Религия

Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ про храм

Пресс-служба Екатеринбургской епархии назвала неконструктивным и не отражающим действительность опрос ВЦИОМ о строительстве храма и его результаты, сообщает Znak.com.
Обновлено вчера в 12:18
Авто

Глава Ford Sollers Ширинов назначен гендиректором УАЗа

Генеральным директором Ульяновского автозавода назначен гендиректор СП Ford Sollers Адиль Ширинов, он сменит на этом посту основного владельца и гендиректора Sollers Вадима Швецова, говорится в сообщении Sollers.
Обновлено в 04:56
Музыка

Лазарев оценил выступления конкурентов на «Евровидении»

Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева уехала в Канны, несмотря на советы фанатов

Обновлено в 03:55
Культура

Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:32
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Гаджеты

Эксперты рассказали, чем опасна подзарядка телефона в аэропорту

Эксперты предупредили путешественников об опасности использования USB-портов для зарядки своих мобильных устройств в аэропортах.
Обновлено в 05:07
Футбол

Сборная России назвала окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром

Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Обновлено в 02:47
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»

Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

СК проверяет информацию о подростках, которых заставили рыть яму на востоке Москвы

Ранее СМИ сообщили, что в столичном районе Гольяново рабочие из Таджикистана заманили и удерживали в подвале трех 12-летних мальчиков, которых якобы заставили рыть яму под бассейн в помещении на первом этаже жилого дома.
Обновлено в 04:45
Авто

УАЗ перечислил повышающие безопасность и проходимость «Патриота» опции

Обновлено в 04:10
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

В Удмуртии при пожаре погибли пять человек

Обновлено в 03:18
Политика

Болтон потребовал «бросить вызов» военному влиянию России в Арктике

Обновлено в 00:04
Экономика

Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна до 44 млн тонн

Министерство сельского хозяйства России повысило прогноз по экспорту зерна в сельхозгоду (начался в июле 2018 года, закончится в июне 2019 года) до 44 млн тонн.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников

Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Застрявших пассажиров в тоннеле московского метро начали эвакуировать

«К одному из составов подогнали исправный поезд, через который пассажиры будут отправлены на ближайшую станцию», — сказал собеседник агентства.
Обновлено 21 мая в 13:51
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Политика

Володин призвал обсудить отмену виз с Вьетнамом

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в ходе встречи с вьетнамским премьер-министром Нгуен Суан Фуком призвал обсудить отмену виз с Вьетнамом.
Обновлено в 04:31
Футбол

Баринов стал лучшим игроком финала Кубка России

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов стал лучшим игроком финала Кубка России с "Уралом" (1:0).
Обновлено вчера в 13:53
Наука

Омичи сделают жизнь китайцев провинции Шаньдун слаще

С 1898 по 1914 год город был немецкой колонией, о чем напоминают характерные здания в его старой части.
Обновлено в 00:20
Происшествия

СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани

По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Тоскане, арестовали

Водитель туристического автобуса, попавшего в среду в ДТП в Тоскане, арестован, заявили РИА Новости в прокуратуре города Сиена.
Обновлено в 04:16
Энергетика

Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в СПГ-проекте «НОВАТЭКа»

Длившиеся более полутора лет переговоры о вхождении Saudi Aramco в новый СПГ-проект "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ-2" - прекращены, сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 03:58
Экономика

Глава ЦБ выступила против запрета микрофинансирования

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в России нельзя запрещать микрофинансирование, так как это приведет к увеличению количества нелегальных кредиторов.
Обновлено в 04:33
Культура

Розенбаум рассказал о «реальной угрозе национальной безопасности»

Музыкант Александр Розенбаум заявил, что использование таких слов, как «каршеринг», «перформанс» и «блэкаут» — это «вещи страшнее, чем три американских шпиона на атомном заводе».
Обновлено в 04:29
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