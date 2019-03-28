Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты УкраиныLenta.ru вчера в 08:10
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства. Отчет социологической группы «Рейтинг» доступен на ее официальном сайте, о результатах других служб сообщает «Интерфакс-Украина».
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Общество
Гороскоп на первую половину апреля: Венера в Рыбах
Венера в Рыбах усиливает воображение, что хорошо для творческих людей, это также прекрасное время для занятий музыкой, танцами, рисованием, фотографией.
Обновлено в 14:21
Политика
В Британии назвали претендентов на кресло премьера после ухода Мэй
Financial Times пишет, что после сообщения Мэй о своем уходе, в случае одобрения её условий по выходу Великобритании из ЕС, в стране началась ожесточенная гонка за её пост.
Обновлено в 10:05
Политика
Трамп может обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле
Обновлено в 18:13
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что у неё есть целлюлит
Анна Седокова часто радует подписчиков в Instagram откровенными снимками. Поклонники восхищаются фигурой мамы троих детей.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование
В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено в 17:32
Общество
Львицу Симону прооперировали в Москве
Завтра львица вернется в Петербург. Как ранее сообщали специалисты, таких операций со временем может понадобиться несколько.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Актриса Софья Каштанова впервые стала мамой
Известная российская актриса Софья Каштанова, прославившаяся одной из главных ролей в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщила поклонникам радостную новость – она впервые стала мамой.
Обновлено в 04:53
Наука
Назван идеальный способ похудения для диабетиков
Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено в 08:40
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Футбол
Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
Обновлено в 17:09
Игры
На новом сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли послание от разработчиков
Обновлено в 08:59
Политика
Охлобыстин ответил на упреки Шария в «поддержке» Зеленского
Актер Иван Охлобыстин прокомментировал обвинения украинского блогера Анатолия Шария в "проплаченности" роликов в "поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:58
Армия и оружие
Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Культура
Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста
Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России.
Обновлено в 07:56
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров: «Матильде после развода досталось больше половины. Не жалею, но и не рад»
После развода 45-летний Шнуров оставил бывшей жене Матильде Мозговой больше половины совместно нажитого имущества.
Обновлено в 17:30
Экономика
«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%
Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 07:00
Гаджеты
Apple отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple официально объявила об отмене проекта AirPower — устройства для беспроводной подзарядки iPhone, а также часов и наушников AirPods.
Обновлено в 16:16
Авто
Сборка трех моделей Chery будет налажена на «Автоторе»
Обновлено в 10:54
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС
Парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение с Евросоюзом по брекситу, передаёт Sky News.
Обновлено в 10:49
Общество
Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц
Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России
Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Баскетбол
ЦСКА одержал победу над «Химками» в матче Евролиги
Московский ЦСКА обыграл "Химки" в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:17
Политика
Бутину могут депортировать из США в день приговора
Обновлено в 16:09