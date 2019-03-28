Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты УкраиныLenta.ru вчера в 08:10

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства. Отчет социологической группы «Рейтинг» доступен на ее официальном сайте, о результатах других служб сообщает «Интерфакс-Украина».
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Итоги последних предвыборных опросов опубликованы на Украине

Московский Комсомолец05:07

Три сценария выборов на Украине

РБКвчера в 14:59

Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине

RT на русскомвчера в 06:55

Зеленский опередил Тимошенко и Порошенко на 10% в рейтинге кандидатов

Известиявчера в 10:34

Булава предорогая

Ъ-Огонеквчера в 08:55

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

РИА Новостивчера в 07:19

На Украине завершилась публикация предвыборных опросов

ТАССвчера в 11:03
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Общество

Гороскоп на первую половину апреля: Венера в Рыбах

Венера в Рыбах усиливает воображение, что хорошо для творческих людей, это также прекрасное время для занятий музыкой, танцами, рисованием, фотографией.
Обновлено в 14:21
Политика

В Британии назвали претендентов на кресло премьера после ухода Мэй

Financial Times пишет, что после сообщения Мэй о своем уходе, в случае одобрения её условий по выходу Великобритании из ЕС, в стране началась ожесточенная гонка за её пост.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Юлия Началова оказалась одной из самых низкооплачиваемых певиц России

Обновлено в 09:10
Политика

Трамп может обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле

Обновлено в 18:13
Наука

Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок

Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне

Обновлено в 12:32
Происшествия

Кадыров пообещал «Ниву» потерявшему жену и дочь в ДТП россиянину

Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес

Анна Седокова призналась, что у неё есть целлюлит

Анна Седокова часто радует подписчиков в Instagram откровенными снимками. Поклонники восхищаются фигурой мамы троих детей.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование

В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено в 17:32
Общество

Львицу Симону прооперировали в Москве

Завтра львица вернется в Петербург. Как ранее сообщали специалисты, таких операций со временем может понадобиться несколько.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Актриса Софья Каштанова впервые стала мамой

Известная российская актриса Софья Каштанова, прославившаяся одной из главных ролей в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщила поклонникам радостную новость – она впервые стала мамой.
Обновлено в 04:53
Наука

Назван идеальный способ похудения для диабетиков

Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено в 08:40
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Футбол

Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
Обновлено в 17:09
Игры

На новом сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли послание от разработчиков

Обновлено в 08:59
Политика

Охлобыстин ответил на упреки Шария в «поддержке» Зеленского

Актер Иван Охлобыстин прокомментировал обвинения украинского блогера Анатолия Шария в "проплаченности" роликов в "поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:58
Армия и оружие

Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр

В компании сообщили, что возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.
Обновлено в 15:00
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Культура

Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста

Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России.
Обновлено в 07:56
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров: «Матильде после развода досталось больше половины. Не жалею, но и не рад»

После развода 45-летний Шнуров оставил бывшей жене Матильде Мозговой больше половины совместно нажитого имущества.
Обновлено в 17:30
Экономика

«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%

Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 07:00
Гаджеты

Apple отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower

Компания Apple официально объявила об отмене проекта AirPower — устройства для беспроводной подзарядки iPhone, а также часов и наушников AirPods.
Обновлено в 16:16
Авто

Сборка трех моделей Chery будет налажена на «Автоторе»

Обновлено в 10:54
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС

Парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение с Евросоюзом по брекситу, передаёт Sky News.
Обновлено в 10:49
Общество

Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц

Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Норвегия в случае ЧП будет вынуждена рассчитывать на помощь России

Издание Klassekampen пишет, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 07:00
Баскетбол

ЦСКА одержал победу над «Химками» в матче Евролиги

Московский ЦСКА обыграл "Химки" в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:17
Политика

Бутину могут депортировать из США в день приговора

Обновлено в 16:09
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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