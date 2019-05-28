Политика
На Украине опровергли пропажу серверов СНБОНациональная служба новостей 00:42
Бывший пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко опроверг пропажу серверов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на Facebook Цеголко.
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На всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам… Как видите, все было снято во время смены власти… остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний... Серверы находились в этой комнате, как вы видите, здесь сейчас пусто, серверы были вывезены.
— Александр Данилюк, украинский общественный деятельПетербургский дневник вчера в 20:23
с чего всё началось
Технику из ситуационной комнаты в здании администрации президента Украины Петр Порошенко покупал за свой счет, оборудование вернули арендодателю, секретной информации на серверах нет, заявил бывший пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.РБКвчера в 17:26
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