На Украине официально опубликовали итоги президентских выборовRT на русском вчера в 18:32

Происшествия «Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.

Политика На Украине придумали способ увеличить численность армии Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».

Хоккей «Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии Филипп Грубауэр отразил все 32 броска. Таким образом, "Колорадо" сравнял счет в серии — 2:2. Следующий матч состоится в Сан-Хосе 5 мая.

Футбол Фанаты «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси Фанаты "Ливерпуля" хотят избавиться от нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во второй полуфинальной встрече Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".

Космос Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.

Политика Пентагон заявил о рекордном росте сексуальных преступлений в армии США За 2018 год в армии США произошло более шести тысяч сексуальных преступлений, что на 38% больше прошлогоднего показателя и наивысшего показателя за время сбора статистики (с 2004 года).

Авто Nissan отказывается от родстера 370Z Представители зарубежных СМИ сообщили, что специальная версия Nissan 370Z 50th Anniversary, которая была представлена на автосалоне в Нью-Йорке несколько недель назад, лишится кузова родстер.

Происшествия В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.

Происшествия Суд в Канаде потребовал от отца считать дочь мальчиком Верховный суд Британской Колумбии (Канада) признал виновным в «домашнем насилии» отца 14-летней девочки, которую мужчина отказывался считать мальчиком, сообщают СМИ.

Политика Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк» Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".

Кино Режиссёр экранизации «Соника» пообещал изменить дизайн героя в фильме Режиссёр грядущей экранизации «Соника» Джефф Фаулер в свете критики дизайна синего ежа выступил с публичным заявлением, в котором пообещал внести нужные изменения во внешний вид героя.

Политика Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.

Шоу-бизнес Майе Донцовой из «Дома-2» вызвали скорую помощь Купин сперва пытался поставить Донцову на ноги при помощи чаев, но ближе к вечеру они все же решили вызвать скорую помощь, так как состояние девушки совсем не улучшалось.

Политика В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.

Политика Amnesty International признала задержанных 1 мая узниками совести Международная организация Amnesty International признала задержанных на первомайских демонстрациях в Петербурге и других регионах России узниками совести.

Политика Киев сообщил о возможности отследить получивших паспорт России украинцев «В соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти» — пояснил Грымчак и уточнил, что Киев «будет иметь все данные полностью».

Политика ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны Центризбирком Казахстана в пятницу на заседании зарегистрировал Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на пост президента страны.

Происшествия Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму Воздушный шар с ребенком в корзине унесло ветром в Крыму, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах Феодосии.

Здоровье Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.

Авто Опубликовано видео с дрифтом 2400-сильного грузовика За производительность грузовика отвечает 2400-сильный дизельный агрегат с тремя турбинами и системой впрыска в впускной коллектор смеси воды и метанола.

Общество Раненного в Приморье леопарда выпустили в открытый вольер Раненного собратом леопарда в Приморье после курса лечения выпустили в открытый вольер в центре реабилитации, сообщает нацпарк "Земля леопарда".

Шоу-бизнес В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.

Происшествия Певец Влад Топалов попал в аварию Певец Влад Топалов попал 2 мая в ДТП по дороге в московский аэропорт. Об этом артист рассказал в Instagram.