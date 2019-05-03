Политика
На Украине официально опубликовали итоги президентских выборовRT на русском вчера в 18:32
Победитель второго тура голосования шоумен Владимир Зеленский официально объявлен избранным президентом Украины. Итоги выборов лидера государства опубликовала официальная газета «Правительственный курьер».
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Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
Филипп Грубауэр отразил все 32 броска. Таким образом, "Колорадо" сравнял счет в серии — 2:2. Следующий матч состоится в Сан-Хосе 5 мая.
Обновлено в 00:55
Футбол
Фанаты «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси
Фанаты "Ливерпуля" хотят избавиться от нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во второй полуфинальной встрече Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:02
Космос
Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети
Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.
Обновлено 01 мая в 12:38
Политика
Пентагон заявил о рекордном росте сексуальных преступлений в армии США
За 2018 год в армии США произошло более шести тысяч сексуальных преступлений, что на 38% больше прошлогоднего показателя и наивысшего показателя за время сбора статистики (с 2004 года).
Обновлено вчера в 15:17
Авто
Citroen HY Panelvan 1950 года продали на аукционе Sotheby’s за 43 700 €
Обновлено вчера в 22:45
Авто
Nissan отказывается от родстера 370Z
Представители зарубежных СМИ сообщили, что специальная версия Nissan 370Z 50th Anniversary, которая была представлена на автосалоне в Нью-Йорке несколько недель назад, лишится кузова родстер.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом
Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Суд в Канаде потребовал от отца считать дочь мальчиком
Верховный суд Британской Колумбии (Канада) признал виновным в «домашнем насилии» отца 14-летней девочки, которую мужчина отказывался считать мальчиком, сообщают СМИ.
Обновлено в 00:26
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Кино
Режиссёр экранизации «Соника» пообещал изменить дизайн героя в фильме
Режиссёр грядущей экранизации «Соника» Джефф Фаулер в свете критики дизайна синего ежа выступил с публичным заявлением, в котором пообещал внести нужные изменения во внешний вид героя.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.
Обновлено вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Майе Донцовой из «Дома-2» вызвали скорую помощь
Купин сперва пытался поставить Донцову на ноги при помощи чаев, но ближе к вечеру они все же решили вызвать скорую помощь, так как состояние девушки совсем не улучшалось.
Обновлено вчера в 07:45
Политика
В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Amnesty International признала задержанных 1 мая узниками совести
Международная организация Amnesty International признала задержанных на первомайских демонстрациях в Петербурге и других регионах России узниками совести.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Киев сообщил о возможности отследить получивших паспорт России украинцев
«В соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти» — пояснил Грымчак и уточнил, что Киев «будет иметь все данные полностью».
Обновлено вчера в 22:17
Политика
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны
Центризбирком Казахстана в пятницу на заседании зарегистрировал Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на пост президента страны.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму
Воздушный шар с ребенком в корзине унесло ветром в Крыму, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах Феодосии.
Обновлено в 01:36
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено вчера в 22:10
Авто
Опубликовано видео с дрифтом 2400-сильного грузовика
За производительность грузовика отвечает 2400-сильный дизельный агрегат с тремя турбинами и системой впрыска в впускной коллектор смеси воды и метанола.
Обновлено вчера в 06:14
Общество
Раненного в Приморье леопарда выпустили в открытый вольер
Раненного собратом леопарда в Приморье после курса лечения выпустили в открытый вольер в центре реабилитации, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске
Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Координатор «Открытой России» в Екатеринбурге найден живым
Владислав Постников, который возглавляет екатеринбургское движение «Открытой России», вышел на связь.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в аварию
Певец Влад Топалов попал 2 мая в ДТП по дороге в московский аэропорт. Об этом артист рассказал в Instagram.
Обновлено вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов
«Гарри никогда бы не рискнул оказаться так далеко от Меган, когда близятся роды», — убеждены пользователи Сети.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Спасатели потушили пожар на складе в Петербурге
Обновлено вчера в 23:49