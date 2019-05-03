Политика

На Украине официально опубликовали итоги президентских выборовRT на русском вчера в 18:32

Победитель второго тура голосования шоумен Владимир Зеленский официально объявлен избранным президентом Украины. Итоги выборов лидера государства опубликовала официальная газета «Правительственный курьер».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В правительственной газете Украины опубликовали итоги выборов президента

РБКвчера в 21:08

Зеленский стал официально избранным президентом Украины

РЕН ТВвчера в 17:10

На Украине официально опубликовали итоги президентских выборов

RT на русскомвчера в 18:32

Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Взгляд.рувчера в 17:27

Итоги президентских выборов на Украине опубликованы в официальной газете правительства

ТАССвчера в 17:26

Опубликованы официальные итоги выборов на Украине

Газета.Ruвчера в 17:26

На Украине опубликованы официальные итоги президентских выборов

Российская газетавчера в 18:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 01:53, Ашберн
Армия и оружие

Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии

Обновлено вчера в 15:25
Происшествия

«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико

Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Хоккей

«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии

Филипп Грубауэр отразил все 32 броска. Таким образом, "Колорадо" сравнял счет в серии — 2:2. Следующий матч состоится в Сан-Хосе 5 мая.
Обновлено в 00:55
Футбол

Фанаты «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси

Фанаты "Ливерпуля" хотят избавиться от нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во второй полуфинальной встрече Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:02
Космос

Видео столкновения Луны с метеоритом появилось в сети

Астрономы из Испании заметили столкновение космического объекта с Луной во время полного затмения. Инцидент произошел 21 января 2019 года.
Обновлено 01 мая в 12:38
Политика

Пентагон заявил о рекордном росте сексуальных преступлений в армии США

За 2018 год в армии США произошло более шести тысяч сексуальных преступлений, что на 38% больше прошлогоднего показателя и наивысшего показателя за время сбора статистики (с 2004 года).
Обновлено вчера в 15:17
Авто

Citroen HY Panelvan 1950 года продали на аукционе Sotheby’s за 43 700 €

Обновлено вчера в 22:45
Авто

Nissan отказывается от родстера 370Z

Представители зарубежных СМИ сообщили, что специальная версия Nissan 370Z 50th Anniversary, которая была представлена на автосалоне в Нью-Йорке несколько недель назад, лишится кузова родстер.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия

В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом

Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Суд в Канаде потребовал от отца считать дочь мальчиком

Верховный суд Британской Колумбии (Канада) признал виновным в «домашнем насилии» отца 14-летней девочки, которую мужчина отказывался считать мальчиком, сообщают СМИ.
Обновлено в 00:26
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Кино

Режиссёр экранизации «Соника» пообещал изменить дизайн героя в фильме

Режиссёр грядущей экранизации «Соника» Джефф Фаулер в свете критики дизайна синего ежа выступил с публичным заявлением, в котором пообещал внести нужные изменения во внешний вид героя.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.
Обновлено вчера в 21:02
Шоу-бизнес

Майе Донцовой из «Дома-2» вызвали скорую помощь

Купин сперва пытался поставить Донцову на ноги при помощи чаев, но ближе к вечеру они все же решили вызвать скорую помощь, так как состояние девушки совсем не улучшалось.
Обновлено вчера в 07:45
Политика

В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Обновлено вчера в 16:47
Политика

Amnesty International признала задержанных 1 мая узниками совести

Международная организация Amnesty International признала задержанных на первомайских демонстрациях в Петербурге и других регионах России узниками совести.
Обновлено вчера в 12:24
Политика

Киев сообщил о возможности отследить получивших паспорт России украинцев

«В соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти» — пояснил Грымчак и уточнил, что Киев «будет иметь все данные полностью».
Обновлено вчера в 22:17
Политика

ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны

Центризбирком Казахстана в пятницу на заседании зарегистрировал Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на пост президента страны.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Следователи проверяют сообщение о петербургских «детях-маугли»

Обновлено в 01:18
Происшествия

Ребенка на воздушном шаре унесло ветром в Крыму

Воздушный шар с ребенком в корзине унесло ветром в Крыму, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах Феодосии.
Обновлено в 01:36
Здоровье

Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено вчера в 22:10
Авто

Опубликовано видео с дрифтом 2400-сильного грузовика

За производительность грузовика отвечает 2400-сильный дизельный агрегат с тремя турбинами и системой впрыска в впускной коллектор смеси воды и метанола.
Обновлено вчера в 06:14
Общество

Раненного в Приморье леопарда выпустили в открытый вольер

Раненного собратом леопарда в Приморье после курса лечения выпустили в открытый вольер в центре реабилитации, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске

Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Координатор «Открытой России» в Екатеринбурге найден живым

Владислав Постников, который возглавляет екатеринбургское движение «Открытой России», вышел на связь.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Певец Влад Топалов попал в аварию

Певец Влад Топалов попал 2 мая в ДТП по дороге в московский аэропорт. Об этом артист рассказал в Instagram.
Обновлено вчера в 19:25
Шоу-бизнес

Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов

«Гарри никогда бы не рискнул оказаться так далеко от Меган, когда близятся роды», — убеждены пользователи Сети.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Спасатели потушили пожар на складе в Петербурге

Обновлено вчера в 23:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное