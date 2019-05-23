Политика
На Украине официально объявили досрочные выборы в РадуLenta.ru 06:34
Ранее Слипачук указывала на то, что суд не сможет остановить роспуск парламента и досрочные выборы. Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады 20 мая в своей инаугурационной речи, подчеркнув, что уровень доверия граждан к действующему парламенту слишком низкий. Указ был подписан на следующий день.
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Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
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Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
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