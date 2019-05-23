Политика

На Украине начинается кампания по выборам в Верховную радуТАСС 17:01

В четверг указ о проведении досрочных выборов 21 июля был опубликован в официальной газете "Правительственный курьер". Это означает, что документ вступил в силу и в пятницу, на следующий день после опубликования, на Украине начинается новая избирательная кампания.
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ЦИК Украины назвала дату начала кампании по выборам в Раду

RT на русском06:10

Кампания по выборам в Раду начнется 24 мая

Российская газета06:38

На Украине не успеют напечатать бюллетени для досрочных выборов в Раду

Lenta.ru07:21

На Украине начинается кампания по выборам в Верховную раду

ТАСС17:01

Парламентская избирательная кампания на Украине начнется 24 мая

Вести.Ru06:02

Глава ЦИК Украины прокомментировала идею изменить избирательную систему

РИА Новости06:47

ЦИК Украины заявил о готовности к досрочным выборам в Раду 21 июля

Говорит Москва05:57
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Хоккей

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира

Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 16:43
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Обновлено в 04:58
Гаджеты

Компания Яндекс представила «Яндекс.Модуль»

Компания Яндекс запустила новое умное устройство - «Яндекс.Модуль», а также запустила персональный видеоканал «Мой Эфир».
Обновлено в 07:57
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель: «Дима говорил, что Маша Кохно похожа на трансвестита, а сам с ней переспал»

Уже позднее выяснилось, что Дмитренко переспал с Марией Кохно в тот момент, когда его жена была беременна.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него

Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Здоровье

Руслан и Людмила

Диагноз Spina bifida — грыжа спинного мозга, которая обычно влечет за собой сложные ортопедические, неврологические и урологические проблемы,— Руслану поставили сразу после рождения.
Обновлено в 18:09
Политика

Посол США не поедет на ПМЭФ из-за дела Майкла Калви

Посол США Джон Хантсман не поедет на Петербургский экономический форум в июне, сообщает Forbes.
Обновлено в 15:08
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Общество

В Роспотребнадзоре ответили на вопрос, который часто задают авиапассажиры

Краевое управление Роспотребнадзора опубликовало рекомендации для авиапассажиров в ситуации, когда по прилету им не выдали багаж.
Обновлено в 15:00
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика

Тимошенко оценила идею референдума о соглашениях с Россией

21 мая сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 17:51
Футбол

РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Производителя поездов оштрафуют на ₽1,5 млн за сбой в московском метро

Обновлено в 18:48
Кино

Тарантино показал новый фильм на Каннском фестивале

Мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла на Каннском кинофестивале.
Обновлено вчера в 03:52
Армия и оружие

Банда «сдавшихся» боевиков захватила заложников на юге Сирии

Банда боевиков, состоящая из бывших членов вооруженных группировок, которые ранее сдались правительственной армии на юге Сирии, напала на военную базу в населенном пункте Джилин в окрестностях провинциального центра Дераа, сообщил новостной портал Al-Masdar.
Обновлено в 18:42
Космос

Почему Плутон больше никогда не станет планетой

Предметом дискуссии стали формальные определения планеты и карликовой планеты, принятые XXVI Ассамблеей МАС в августе 2006 года.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Политика

В США отчеканили монеты с победителями Второй мировой войны без СССР

Американская фирма Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к 75-летнему юбилею победы во Второй мировой войне монеты с ключевыми союзниками антигитлеровской коалиции без СССР.
Обновлено в 00:47
Политика

На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского

Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено в 17:51
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено в 10:44
Футбол

Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии

Обновлено в 14:29
Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за день

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Энергетика

Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Театры

В Мариинском театре пройдет премьера оперы-вестерна

На сцене Мариинского театра в Петербурге 24 мая состоится премьера оперы Джакомо Пуччини «Девушка с Запада».
Обновлено в 18:49
Футбол

Эль-Кабир может перейти из «Урала» в «Динамо»

Обновлено в 13:17
Культура

Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:32
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