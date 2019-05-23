На Украине начинается кампания по выборам в Верховную радуТАСС 17:01

В четверг указ о проведении досрочных выборов 21 июля был опубликован в официальной газете "Правительственный курьер". Это означает, что документ вступил в силу и в пятницу, на следующий день после опубликования, на Украине начинается новая избирательная кампания.

На Украине начинается кампания по выборам в Верховную раду

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