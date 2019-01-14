Начало войны между Украиной и Россией маловероятно, заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан. По его мнению, до выборов президента Украины никаких военных действий точно не будет, так как Москва «надеется на смену политического курса страны».

На Украине оценили вероятность начала войны с Россией

Происшествия Происшествия Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Шахтах

Происшествия Происшествия Вблизи Тегерана разбился грузовой Boeing 707 Грузовой самолет Boeing 707 разбился в аэропорту Фатх в городе Кередж к западу от иранской столицы, сообщает FARS.

Происшествия Происшествия Погибшим при обрушении здания в Шахтах оказался ребенок Погибший при обрушении здания в Шахтах - ребенок, сообщает оперативный штаб на месте обрушения. Всего из здания эвакуировано 140 человек.

Происшествия Происшествия Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта В Гданьске во время благотворительного концерта неизвестный напал с ножом на мэра Павла Адамовича.

Происшествия Происшествия Полиция начала проверку после избиения школьником учителя в Сызрани В Сызрани полиция начала проверку по факту причинения школьником травмы учительнице.

Экономика Экономика Более половины россиян выступают за отставку правительства Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.

Армия и оружие Армия и оружие Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе Вторая рота третьего батальона 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась выполнять боевые задачи.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп пригрозил Турции санкциями Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино Кино HBO объявил дату премьеры последнего сезона «Игры престолов» Последний, восьмой сезон "Игры престолов" выйдет 14 апреля на телеканале HBO. Об этом говорится в тизере сериала, опубликованном на YouTube.

Экономика Экономика «Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы На масштабную реконструкцию зданий Госдумы государство выделит более 4 млрд руб.

Политика Политика СМИ сообщили об ответе Японии про отказ от пресс-конференции с Россией О просьбе Японии не проводить по итогам переговоров совместную конференцию накануне заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Происшествия Происшествия СКР возбудит уголовное дело о взрыве в жилом доме в Ростовской области

Финансы Финансы Сбербанк повысил ставки по ипотеке Сбербанк с понедельника повысил ставки по ипотеке на 1-1,2 процентного пункта, адаптируясь к рыночным условиям, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Космос Космос Космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане Американский космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане.

Происшествия Происшествия Из-за взрыва в многоэтажке в Шахтах ввели режим ЧС В Шахтах введен режим ЧС из-за взрыва бытового газа в многоэтажке ранним утром 14 января.

Политика Политика В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.

Происшествия Происшествия В Индонезии нашли речевой самописец упавшего самолета Lion Air В Индонезии обнаружили речевой самописец с самолета Lion Air, в результате крушения которого в октябре 2018 года погибли 189 человек.

Общество Общество В России могут появиться автономера зеленого цвета Электромобили в России, возможно, получат специальные государственные номера зеленого цвета.

Футбол Футбол Кокорин пожаловался на обострение травмы в СИЗО

Экономика Экономика Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1% Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году вырос на 27,1% - до более $107 млрд.

Политика Политика Польша построит остров в Калининградском заливе

Происшествия Происшествия В аэропорту Тюмени задымился двигатель самолета Организована проверка после инцидента в аэропорту Рощину в Тюмени: здесь утром начал дымить один из двигателей пассажирского самолета.

Происшествия Происшествия Обвиняемый в убийстве фигуриста Дениса Тена признал вину

Политика Политика МИД Германии счел провокацией письма посла США о «Северном потоке – 2» МИД ФРГ считает провокацией письма посла США в Берлине Ричарда Гренелла с угрозами санкций в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2», пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.

Теннис Теннис Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open Российский теннисист Карен Хачанов обыграл немца Петера Гоевчика в первом круге Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $44,5 млн).

Происшествия Происшествия В Госдуме предложили оснащать дома газовыми плитами с автоотключением Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила оснащать дома газовыми плитами, которые автоматически выключаются в случае, если гаснет пламя, пишет газета «Известия».

Политика Политика В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям Немецкие политики подвергли критике посла США в Германии Ричарда Гренелла за его угрозы в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил журнал Spiegel.

Теннис Теннис Шарапова не отдала ни одного гейма Дарт в первом круге Australian Open «Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию этой встречи: Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Дарт на Australian Open 2019.