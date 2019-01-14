Политика

На Украине оценили вероятность войны с Россией
RT на русском
00:24

Вероятность начала войны между Украиной и Россией минимальна, считает ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан. Как заявил Богдан в интервью «Фактам», войны между государствами точно не будет до президентских выборов на Украине.
RT на русском00:24

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На Украине оценили вероятность начала войны с Россией

РИА Новости01:06

На Украине исключили войну с Россией

Национальная служба новостей00:53

Украинский генерал назвал возможные сроки начала войны с Россией

Телеканал 360°00:26

На Украине оценили вероятность войны с Россией

RT на русском00:24

На Украине оценили вероятность начала войны с Россией

Известиявчера в 23:56

Киев опасается начала войны с Россией и Белоруссией

News.ruвчера в 23:40

В Киеве просчитали вероятность войны с Россией

Lenta.ruвчера в 23:31
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 01:15, Ашберн
Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:49
Политика

МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, японская сторона разослала приглашения представителям различных СМИ на закрытый брифинг.
Обновлено вчера в 12:57
Политика

В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям

Таблоид Bild ранее рассказал, что Гренелл разослал письма ряду компаний ФРГ с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки "Северного потока — 2". При этом представитель посла пояснил, что письма дипломата нужно воспринимать не как "угрозу", а как "ясное выражение политики Соединенных Штатов".
Обновлено вчера в 16:51
Политика

Переводчиков Трампа намерены допросить в конгрессе США

В палату представителей американского конгресса могут вызвать для дачи показаний переводчиков, присутствовавших на встречах президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, передает 13 января телеканал ABC.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие

США захотели ослабить влияние России в Арктике

Обновлено вчера в 22:43
Политика

В РПЦ ответили на призыв Порошенко «показать свой томос»

В Русской православной церкви прокомментировали призыв президента Украины Петра Порошенко, который потребовал от РПЦ "показать свой томос".
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие

Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко

Обновлено вчера в 10:21
Политика

WSJ сообщила об изучении США вариантов удара по Ирану

Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном просил Пентагон разработать варианты нанесения удара по Ирану, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывших и действующих политиков.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

В Венесуэле задержали главу парламента страны

Представители Боливарианской службы национальной разведки задержали в воскресенье главу Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы, который фактически исключен из процесса принятия решений и находится под контролем политических противников главы государства, Хуана Гуайдо.
Обновлено вчера в 11:37
Политика

Сенатор США посоветовал Трампу временно отменить шатдаун

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм посоветовал президенту США Дональду Трампу временного восстановить работу правительства страны.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

Польша планирует построить остров в Калининградском заливе

По проекту искусственный остров должен быть локализован на Вислинском заливе.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Экс-глава СБУ собрался баллотироваться в президенты Украины

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко написал в своем фейсбуке, что он начал готовить пакет документов в ЦИК для участия в выборах президента страны.
Обновлено вчера в 14:54
Политика

Белорусская оппозиция выступила против российских телеканалов

Партия «Белорусский народный фронт» призвала ограничить вещание российских телеканалов на территории Белоруссии.
Обновлено вчера в 09:34
Политика

В Греции задержали 20 человек перед выступлением Ципраса

Полиция Греции задержала 20 человек возле Дворца Музыки, где в воскресенье вечером выступит премьер-министр Алексис Ципрас, сообщает Афинское агентство новостей.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие

Нетаньяху подтвердил нанесение Израилем удара по Сирии

«Только за последние 36 часов воздушные силы Израиля нанесли удар по целям в Сирии», — цитирует Нетаньяху The Jerusalem Post.
Обновлено вчера в 06:40
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