Политика
Вероятность начала войны между Украиной и Россией минимальна, считает ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан. Как заявил Богдан в интервью «Фактам», войны между государствами точно не будет до президентских выборов на Украине.
RT на русском00:24
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 01:15, Ашберн
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:49
Политика
МИД РФ удивили планы японской стороны провести закрытый брифинг
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, японская сторона разослала приглашения представителям различных СМИ на закрытый брифинг.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям
Таблоид Bild ранее рассказал, что Гренелл разослал письма ряду компаний ФРГ с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки "Северного потока — 2". При этом представитель посла пояснил, что письма дипломата нужно воспринимать не как "угрозу", а как "ясное выражение политики Соединенных Штатов".
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Переводчиков Трампа намерены допросить в конгрессе США
В палату представителей американского конгресса могут вызвать для дачи показаний переводчиков, присутствовавших на встречах президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, передает 13 января телеканал ABC.
Обновлено вчера в 23:46
Армия и оружие
США захотели ослабить влияние России в Арктике
Обновлено вчера в 22:43
Политика
В РПЦ ответили на призыв Порошенко «показать свой томос»
В Русской православной церкви прокомментировали призыв президента Украины Петра Порошенко, который потребовал от РПЦ "показать свой томос".
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Рота ВСУ в полном составе отказалось воевать в Донбассе — Марочко
Обновлено вчера в 10:21
Политика
WSJ сообщила об изучении США вариантов удара по Ирану
Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном просил Пентагон разработать варианты нанесения удара по Ирану, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывших и действующих политиков.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
В Венесуэле задержали главу парламента страны
Представители Боливарианской службы национальной разведки задержали в воскресенье главу Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы, который фактически исключен из процесса принятия решений и находится под контролем политических противников главы государства, Хуана Гуайдо.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Сенатор США посоветовал Трампу временно отменить шатдаун
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм посоветовал президенту США Дональду Трампу временного восстановить работу правительства страны.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Польша планирует построить остров в Калининградском заливе
По проекту искусственный остров должен быть локализован на Вислинском заливе.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Экс-глава СБУ собрался баллотироваться в президенты Украины
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко написал в своем фейсбуке, что он начал готовить пакет документов в ЦИК для участия в выборах президента страны.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Белорусская оппозиция выступила против российских телеканалов
Партия «Белорусский народный фронт» призвала ограничить вещание российских телеканалов на территории Белоруссии.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
В Греции задержали 20 человек перед выступлением Ципраса
Полиция Греции задержала 20 человек возле Дворца Музыки, где в воскресенье вечером выступит премьер-министр Алексис Ципрас, сообщает Афинское агентство новостей.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие
Нетаньяху подтвердил нанесение Израилем удара по Сирии
«Только за последние 36 часов воздушные силы Израиля нанесли удар по целям в Сирии», — цитирует Нетаньяху The Jerusalem Post.
Обновлено вчера в 06:40