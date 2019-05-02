На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газаГазета.Ru 14:18

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине и России придется договариваться о продлении транзита газа. Об этом сообщает РИА "Новости".

На Украине оценили ситуацию вокруг транзита газа

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