Транзит газа на территорию Украины сократится на 12-13 млрд кубометров в год после запуска газопровода «Турецкий поток». Такое мнение в интервью «24 каналу» высказал глава украинского Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

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