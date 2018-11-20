Политика

На Украине оценили потери после запуска «Турецкого потока»
Газета.Ru
03:07

Украина оценила ущерб от "Турецкого потока". Запуск первой нитки, ориентированной на турецкий рынок, "заберет" у украинской ГТС 12-13 млрд кубометров транзитных прокачек газа. Вторая нитка уменьшит транзитные потоки еще примерно на столько же.
Газета.Ru03:07
с чего всё началось
По его словам, можно привлечь иностранных партнёров — европейских операторов газотранспортных систем для участия в управлении украинской ГТС, передаёт
 «24 канал».
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Эксперт: «Турецкий поток» сократит транзит газа через Украину на 15-20 млрд кубов

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На Украине оценили потери после запуска «Турецкого потока»

РИА Новостивчера в 23:02
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