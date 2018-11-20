Политика
На Украине оценили потери после запуска «Турецкого потока»
На Украине оценили потери после запуска «Турецкого потока»Газета.Ru03:07
Украина оценила ущерб от "Турецкого потока". Запуск первой нитки, ориентированной на турецкий рынок, "заберет" у украинской ГТС 12-13 млрд кубометров транзитных прокачек газа. Вторая нитка уменьшит транзитные потоки еще примерно на столько же.
Газета.Ru03:07
с чего всё началось
По его словам, можно привлечь иностранных партнёров — европейских операторов газотранспортных систем для участия в управлении украинской ГТС, передаёт «24 канал».RT на русском00:47
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Политика
Эксперт прокомментировал угрозы ЕС из-за ситуации в Азовском море
Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал RT слова главы европейской дипломатии Федерики Могерини о планах ЕС принять "целевые меры" из-за ситуации в Азовском море.
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Политика
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Решение США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) "не может остаться и не останется без ответа" со стороны России, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны в Сочи.
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«Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели учения в Средиземном море
В Средиземном море фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели совместные учения.
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WP: Трамп намерен объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма
Американская администрация готовится к тому, чтобы объявить Венесуэлу государством-спонсором терроризма, поставив ее наряду с такими странами, как Иран, КНДР, Судан и Сирия.
Обновлено в 03:55
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Сергей Аксенов назначил вице-премьером Крыма Ирину Кивико
"Назначить Кивико Ирину Валерьевну на государственную должность Республики Крым - заместителя председателя Совета министров Республики Крым - министра финансов Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым с 20 ноября 2018 года", - говорится в указе.
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Армия и оружие
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