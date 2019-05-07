Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с РоссиейИзвестия вчера в 20:41
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
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Происшествия
Росавиация выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево
Обновлено вчера в 18:47
Кино
Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу
Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие
Солдат НАТО залез с гранатомётом на памятник павшим воинам в Эстонии
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Bloomberg рассказало про нововведения в iOS 13
В iOS 13 для iPad появится встроенный режим Sidecar, а он позволит планшет использовать как дополнительный монитор для компьютеров серии Mac.
Обновлено вчера в 14:17
Общество
Названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для инвалидов
Минтруд назвал регионы России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (пенсионеры, временно нетрудоспособные граждане).
Обновлено в 00:00
Здоровье
Врачи рассказали волгоградцам, как снизить риск развития онкологии
В первую очередь медики советуют беречь кожу, ведь она является самым уязвимым местом для развития онкологии.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей
В реальности потери бюджета при госзакупках составляют примерно 20% от всего объема госзаказа по 44-ФЗ, или около 1,3 трлн рублей, сказал глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США
Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
Обновлено в 00:23
Баскетбол
«Хьюстон» сравнял счет в серии с «Голден Стэйт»
Обновлено в 00:10
Происшествия
«Ъ» назвал доминирующую версию в деле о катастрофе с SSJ-100
Обновлено вчера в 21:35
Политика
Журналистов Reuters помиловали и освободили в Мьянме
Корреспонденты информационного агентства Reuters Ва Лон и Сое Оо, которые были приговорены в Мьянме к семи годам лишения свободы по обвинению в разглашении государственной тайны, были освобождены из тюрьмы спустя более двух лет заключения.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Обновлено вчера в 20:44
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Помпео предостерег Россию и Китай от агрессивных действий в Арктике
Государственный секретарь США Майкл Помпео, выступая на министерской сессии Арктического совета в Финляндии, заявил об агрессивном поведении России в Арктике, а также призвал следить за действиями Китая в этом регионе, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Один из «черных ящиков» самолета Superjet оказался сильно поврежден
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие
США ожидают иранской атаки на свои силы
Соответственно, задачей усиленной группировки США на Ближнем Востоке станет «сдерживание возможной агрессии» Ирана против оккупационных сил США.
Обновлено вчера в 22:42
Культура
В реанимацию попал экс-министр связи Якутии Александр Борисов
В реанимационное отделение РБ №2 госпитализирован бывший министр связи республики Александр Борисов.
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Общественная палата обсудит борьбу с играми и порносайтами в России
Члены Общественной палаты составят рекомендации на основе исследования, которое признало игры, соцсети и порноресурсы главными источниками угрозы для молодежи.
Обновлено в 00:50
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено вчера в 03:11
Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посуды
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика.
Обновлено в 00:36
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Девушку парализовало после приступа головной боли
Девушка в Великобритании оказалась парализована после приступа головной боли, сообщает Manchester Evening News.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Глава МЧС проверяет готовность Якутии к паводку
На реках Лена, Алдан и Татта организована работа трех оперативных групп МЧС России по Якутии.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
В Москве лжегенерал продавал должности в полиции за 300 тыс рублей
Сотрудники ФСБ задержали в Москве лжегенерала Виктора Провоторхова, который продавал должности в полиции.
Обновлено в 01:27
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Обвинение потребовало для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Обновлено вчера в 10:44
Хоккей
«Колорадо» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»
Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий матч серии за выход в финал Западной конференции НХЛ состоится 8 мая в Сан-Хосе.
Обновлено в 01:17
Экономика
Нацпроектам не хватает песка и щебня
Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
Обновлено вчера в 18:05