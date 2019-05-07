Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с РоссиейИзвестия вчера в 20:41
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Читать в источнике
Оценить185
Подробнее о событии
Показать все источники
На Украине сравнили масштабы потерь от сворачивания сотрудничества с Россией
Комсомольская правда04:20
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Футбол
Сборная России по футболу примет Казахстан в Калининграде
Игру примет стадион "Калининград" в одноимённом городе. Матч состоится 9 сентября 2019 года.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В Москве задержали 56 человек за изготовление фальшивых документов
Сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали в Москве 56 членов преступного сообщества, подозреваемых в изготовлении фальшивых документов для мигрантов, и пресекли деятельность 11 «лабораторий», в которых осуществлялась такая деятельность.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение
Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Здоровье
Названа причина роста смертности среди людей в возрасте до 65 лет
Американские исследователи из Северо-Западного Университета заявили об увеличении смертности среди людей в возрасте до 65 лет от сердечной недостаточности, которая, как правило, развивается из-за ожирения и диабета.
Обновлено в 00:55
Политика
В Стамбуле прошли протесты из-за отмены итогов выборов мэра
Жители некоторых районов Стамбула устроили «кастрюльный протест» в связи с решением ЦИКа отменить итоги выборов мэра, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:51
Экономика
«Газпром» расформирует подразделение с бюджетом в один триллион рублей
Департамент ПАО «Газпром», курирующий закупки более чем на один триллион рублей, будет расформирован.
Обновлено в 05:00
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах
Обновлено в 02:33
Общество
Россия смягчила ограничения на ввоз молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменил тотальный запрет на поставки из Белоруссии молока наливом, который был введён в июне 2018 года.
Обновлено в 04:58
Политика
Глава МИД ФРГ и госсекретарь США обсудят отношения с Россией
Представитель Госдепартамента ранее сообщил, что он, вероятнее всего, затронет также тему строительства газопровода "Северный поток - 2". Во внешнеполитическом ведомстве США уточнили, что в Берлине Помпео обсудит "темы, представляющие интерес для обеих сторон, такие как Украина, Россия, Китай, Сирия и Западные Балканы".
Обновлено вчера в 06:42
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Политика
США обвинили Китай в отказе от договоренностей по торговле
Вашингтон полагает, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, в связи с чем США намерены повысить пошлины на китайские товары с 10 мая, заявил представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
Появилось новое видео горящего в Шереметьево самолета
Появилось новое видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево. Запись опубликована в Telegram-канале НТВ.
Обновлено в 05:15
Футбол
Главный тренер ЦСКА рассказал о контракте с клубом
Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА (Москва) Димитрис Итудис заявил, что не намерен обсуждать свой контракт.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков
Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину
В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Политика
Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Энергетика
«Татнефть» за четыре месяца увеличила добычу нефти на 3%
Группа компаний "Татнефть" за январь - апрель 2019 года увеличила добычу нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%, до 9,75 млн т. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 04:43
Хоккей
Ларионов станет экспертом Первого канала на время чемпионата мира
Первый канал покажет матчи сборной России на чемпионате мира по хоккею Комментировать их будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а приглашенным экспертом станет двукратный Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:57
Происшествия
По делу о загрязнении российской нефти задержаны четыре человека
В рамках уголовного дела об умышленном загрязнении нефти, поступавшей из России в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства.
Обновлено в 06:01
Политика
В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов.
Обновлено вчера в 09:31
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в апреле выросли на 5,2%
Обновлено в 04:23
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Авто
Skoda анонсировала премьеру обновленного Skoda Superb
Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Технологии
Единый радиоплеер планируют запустить в России осенью 2019 года
Запустить сервис планируется осенью 2019 года, сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора "Европейской медиагруппы" Александр Полесицкий.
Обновлено в 05:08