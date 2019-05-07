Политика
На Украине подсчитали потери от разрыва торговых связей с РоссиейРИА Новости 04:04
Киев потерял из-за снижения объемов торговли с Россией в 13 раз больше, чем Москва. Об этом заявил глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в эфире онлайн-студии CapitalTV.
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На Украине сравнили масштабы потерь от сворачивания сотрудничества с Россией
Комсомольская правда04:20
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Кого сыграла звезда «13 причин почему» в вырезанной сцене «Мстителей»
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
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Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
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Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.
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В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
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Обновлено вчера в 08:15
Наука
Сибирские ученые определили оптимальные условия синтеза материала для квантовой электроники
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Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
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Обновлено вчера в 17:19
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Пожар в жилом доме в Сочи ликвидирован
Пожар на площади 300 кв. м, который произошел в одном из жилых домов в Сочи, ликвидирован.
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Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
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Обновлено вчера в 12:19
Политика
Журналист из ФРГ назвал стотысячетонным блефом заявление США по Ирану
Журналист немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер усомнился в заявлениях Соединённых Штатов об отправке авианосной группы к берегам Ирана в качестве сигнала.
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