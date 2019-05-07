На Украине подсчитали потери от разрыва торговых связей с РоссиейРИА Новости 04:04

Киев потерял из-за снижения объемов торговли с Россией в 13 раз больше, чем Москва. Об этом заявил глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в эфире онлайн-студии CapitalTV.

На Украине подсчитали потери от разрыва торговых связей с Россией

Кино Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.

Происшествия Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10 Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

Кино Кого сыграла звезда «13 причин почему» в вырезанной сцене «Мстителей» В начале мая режиссёры «Мстителей: Финал» братья Руссо дали интервью подкасту Happy Sad Confused, где подтвердили, что Лэнгфорд сыграла повзрослевшую дочь Тони Старка.

Общество Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Экономика Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.

Армия и оружие Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.

Авто Новый родстер Porsche 911 Speedster получил ценник в России В России стартовал прием заказов на новую спецверсию немецкой модели Porsche 911 Speedster.

Происшествия Жители Перми похитили бизнесмена, потребовав за него 12 млн рублей Потом похитители отправили знакомому бизнесмена смс-сообщение с требованием выплатить им 12 миллионов рублей.

Политика В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Общество Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Шоу-бизнес Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.

Политика В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Политика Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Петра Порошенко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на начальника управления специальных расследований ведомства Сергея Горбатюка.

Происшествия Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100 Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».

Происшествия Пожар в жилом доме в Сочи ликвидирован Пожар на площади 300 кв. м, который произошел в одном из жилых домов в Сочи, ликвидирован.

Здоровье В России расширили перечень хронических заболеваний Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился сын Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.

Армия и оружие Россия построит атомный авианосец Ранее командование ВМФ России заявляло, что намерено получить атомный авианосец к 2030 году, а контракт на его строительство планируется подписать в 2025 году.

Авто Выпуск кроссовера Haval H2 может быть налажен в России По информации зарубежных СМИ, компания намерена запустить производство модели Haval H2 в России уже в 2020 году.