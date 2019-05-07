Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с РоссиейИзвестия вчера в 20:41
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
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На Украине признали: от разрыва торговых связей с Россией Киев потерял гораздо больше, чем Москва
Комсомольская правдавчера в 22:18
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