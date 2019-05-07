На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с РоссиейРИА Новости вчера в 19:04

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва. Об этом в эфире онлайн-студии "CapitalTV" заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

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