Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с РоссиейРИА Новости вчера в 19:04
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва. Об этом в эфире онлайн-студии "CapitalTV" заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 00:03, Ашберн
Общество
В России задумались о введении платного заказа столиков
В российских заведениях общепита могут централизованно ввести платное бронирование столиков, этот вопрос прорабатывает Федерация рестораторов и отельеров.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Леди Гага в полосатом платье вызвала восторг на Met Gala 2019
Мини-платье американского модельера Марка Джейкобса, украшенное полосатым чёрно-белым принтом, моментально стало объектом фотографов.
Обновлено вчера в 10:18
Армия и оружие
Сирийские военные примут участие в танковом биатлоне в России
Сирийский экипаж, победители отборочного этапа конкурса, который проходил на базе прославленной 3-й танковой дивизии САА, полон решимости показать отличные результаты в честной борьбе со своими коллегами из России и других стран.
Обновлено вчера в 05:22
Гаджеты
У смартфона Lenovo Z6 Pro появится «облегчённый» собрат
Как теперь сообщают сетевые источники, у этой модели в скором времени может появиться менее дорогой собрат.
Обновлено вчера в 08:51
Авто
Кроссовер Nissan Kicks получил премиальную версию
Компания Nissan анонсировала выход премиальной модификации компактного кроссовера Kicks.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Американец получил 16 лет тюрьмы за попытку осуществить теракт
В США американец, собиравшийся взорвать людей, получил 16 лет тюрьмы. Аделя Дауда задержали в сентябре 2012 года.
Обновлено вчера в 22:38
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Речь идет о новой модели белорусского предприятия - микроавтобусе МАЗ 281040.
Обновлено вчера в 05:22
Армия и оружие
Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие
В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A
Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Во время выступления Порошенко военнослужащая упала в обморок
Еще один солдат упал в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 11:35
Авто
Роскошный клон новой Chevrolet Captiva готов к старту продаж
Автомобиль является слегка доработанным клоном Chevrolet Captiva последней генерации, но в отличие от донора новинка изначально получит более премиальное оснащение и роскошный салон.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево
В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Хоккей
Хоккеисты сборной России отметили победу в Евротуре в бане
Накануне сборная России провела заключительный матч Евротура с чехами, завершив его победой со счетом 4:1. Еще раньше сборную досрочно признали победителем Еврохоккейтура.
Обновлено вчера в 15:16
Футбол
Президент «Наполи» предложил создать единый еврокубок на 80 клубов
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил заменить Лигу чемпионов и Лигу Европы одним общим турниром.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву 8 мая
В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь и ударит гроза.
Обновлено вчера в 15:06
Политика
Савченко призвала Зеленского оградить Украину от внешнего влияния
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока.
Обновлено вчера в 21:28
Авто
Volkswagen расскажет об электрокарах с помощью «скелета» e-Golf
На крупнейшей в Германии молодежной выставке достижений науки и техники IdeenExpo компания Volkswagen покажет «скелетированный» электрический e-Golf.
Обновлено вчера в 03:28
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 17:16
Авто
Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе
В основе модели лежит седан S1 1956 года выпуска. Аукционный дом Silverstone продаст особый пикап компании Bentley.
Обновлено вчера в 14:22
Происшествия
Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден
Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура Украины вызвала президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено вчера в 08:40
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено вчера в 07:18
Общество
Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Россия отказалась участвовать в слушаниях по делу украинских моряков
Россия не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено вчера в 09:53
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено вчера в 16:56
Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей
Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
Обновлено вчера в 19:47