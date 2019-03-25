В Раде оценили последствия от потери транзита российского газаРБК 01:59

Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

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