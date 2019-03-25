Политика

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газаРБК 01:59

Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
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В Раде предсказали последствия потери транзита российского газа

Газета.Ru01:26

В Раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа

RT на русскомвчера в 23:37

Депутат Рады: При утрате транзита российского газа Украина потеряет $3-5 млрд

Росбалтвчера в 19:31

В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Известиявчера в 20:47

На Украине подсчитали убытки от потери транзита российского газа

URA.Ruвчера в 22:25

На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа

ФАНвчера в 19:19

Депутат Рады рассказал о последствиях потери транзита российского газа

РИА Новостивчера в 19:02
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Хоккей

Бобровский повторил личный рекорд по шатаутам в НХЛ

Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский оформил шатаут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Ванкувер Кэнакс", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:31
Происшествия

Прошел год после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня»

Обновлено в 02:02
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы

В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

В Приморье проверят видео, где мужчина размахивает бензопилой в кафе

Полиция проводит проверку по факту размещенного в соцсетях видео, где мужчина размахивает работающей бензопилой в кафе Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Обновлено в 00:56
Здоровье

На Сахалине разработают программу развития паллиативной помощи

Власти Сахалина совместно с фондом помощи хосписам "Вера" разработают программу развития паллиативной помощи в регионе.
Обновлено вчера в 18:28
Космос

Названа стоимость создания и пуска сверхтяжелой ракеты России

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, сколько будет стоить строительство и первый запуск новой российской сверхтяжелой ракеты "Енисей", передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:09
Общество

Минобрнауки планирует увеличить число бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования России планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщает RT.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

В центральной части Израиля сработали сирены тревоги

Сирены тревоги сработали в понедельник утром в густонаселенной центральной части Израиля, призывая местных жителей укрыться в бомбоубежищах.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

S7 Space подтвердила отказ от украинских ракет «Зенит»

Компания S7 Space подтвердила намерение расторгнуть контракт с украинским "Южмашем" на производство 12 ракет-носителей "Зенит".
Обновлено в 00:26
Армия и оружие

СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Здоровье

Когда прикрыться бумагой — надо

Опрошенные Business FM ученые с ходу не смогли перечислить документы, которые могли бы их от чего-то спасти.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

После поездки по Челябинску губернатор Текслер назначил встречу мэру

Обновлено в 02:12
Происшествия

Мигранты погубили пятимесячного ребенка обрезанием на дому

В итальянском городе Скандиано пятимесячный ребенок умер из-за того, что ему сделали процедуру обрезания на дому.
Обновлено вчера в 22:16
Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку

Обновлено вчера в 18:25
Финансы

Что произойдет с рублем после заседания Банка России

По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко

Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Политика

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Как и предсказывали эксперты, спецкомиссия минюста во главе с экс-директором ФБР Робертом Мюллером не нашла доказательств "сговора Трампа с Россией", которые могли бы повлиять на исход президентских выборов в США 2016 года.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Елена Беркова: «Какой секс был с бывшим мужем? Нет предела совершенству»

Обновлено в 02:00
Общество

Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

Употребление алкоголя традицией выпивать в праздничные дни объяснило большинство россиян во всех возрастных группах.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в Иркутской области

Обновлено в 01:38
Общество

ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии

Согласно результатам, 94% россиян считают острой проблему загрязнения окружающей среды, и лишь 1% населения полагает, что в регионе его проживания такой проблемы не существует, а 5% признают ее наличие, но считают ее неважной.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Девочка пропала из детского лагеря в Ленинградской области

В Ленинградской области из детского лагеря «Пионер» во время тренировки по спортивному ориентированию пропала 11-летняя Алина Овчинникова.
Обновлено вчера в 20:17
Путешествия

Федор Конюхов попал в шторм на грани урагана

Обновлено 23 марта в 13:58
Футбол

Определились все участники Кубка Африки-2019

Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира.
Обновлено вчера в 16:31
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Экономика

Минэк предложил объединить экологические платежи в один фонд

Экологические платежи могут объединить в новом фонде, что может стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 18:40
Экономика

Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк

Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».
Обновлено вчера в 20:18
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