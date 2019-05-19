На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с РоссиейИзвестия вчера в 23:34

За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.

На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией

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