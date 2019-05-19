Политика

На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с РоссиейИзвестия вчера в 23:34

За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
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Экономические потери без экспорта в Россию подсчитали в Киеве

News.ru00:55

В Киеве подсчитали потери из-за сокращения торговли с Россией

РЕН ТВ01:30

Депутат Рады заявил об отсталости украинской экономики

Life.ru01:07

В Раде оценили потери от разрыва экономических связей с РФ

Аргументы и Факты01:04

Рада оценила потери Украины от сокращения экспорта в Россию

Телеканал 360°01:35

На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией

Известиявчера в 23:34

Депутат Рады оценил экономические потери от сокращения экспорта в Россию

РИА Новостивчера в 22:55
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Транспорт

В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время

С 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.
Обновлено вчера в 23:53
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в финале музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия

Протестовавшие против Евровидения ортодоксальные иудеи задержаны

Израильская полиция сообщила о задержании шести представителей ультрарелигиозной еврейской общины, которые накануне, 18 мая, протестовали против нарушения шабата при проведении песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 00:56
Футбол

«Крылья Советов» уступили «Спартаку»

Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Спорт

Загитова поблагодарила всех за поздравления с днем рождения

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила всех за поздравления с днем рождения, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:15
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Общество

Потерявшегося в лесу в Новой Москве ребенка нашли

Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

Мужчина погиб в драке между дачниками в подмосковном Домодедове

46-летний мужчина погиб после драки, возникшей между дачниками в подмосковном Домодедове.
Обновлено в 00:20
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и стал обладателем Кубка Англии

Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана близ Токио

Как отмечается, в связи с этим Главное метеорологическое управление Японии приняло решение повысить уровень опасности извержения в районе популярной у туристов горы Хаконе и в долине гейзеров Овакудани.
Обновлено в 00:38
Футбол

Казанский «Зенит» не сумел защитить титул в финале Лиги чемпионов

Волейболисты казанского «Зенита» не сумели защитить титул сильнейшей команды Европы.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

Забор из бетонных плит раздавил мальчика в Верхней Пышме

Обновлено вчера в 13:28
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила и защитил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил соотечественника Доминика Бризила и защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Обновлено в 00:41
Единоборства

Дос Аньос победил Ли в главном поединке UFC Fight Night

В главном поединке соревнований Рафаэль Дос Аньос, выступающий в полусреднем весе, победил Кевина Ли.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

«Единственная ошибка Высокинского — оставить забор»: бывший вице-мэр о референдуме и опросе

Даже обещал поговорить с депутатами о референдуме, пока не подоспел «нежданчик». Единственная его ошибка — оставить забор.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит

Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Здоровье

России удалось остановить распространение ВИЧ, заявил Роспотребнадзор

Темпы прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России удалось удалось снизить до отрицательного значения в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:35
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Футбол

Скончался известный футбольный тренер Александр Ирхин

Бывший тренер «Рубина» и «Кубани» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ФК «Енисей».
Обновлено вчера в 17:18
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено 17 мая в 22:32
Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Единоборства

Джо Джойс нокаутировал Александра Устинова

В третьем раунде Устинов оказался на настиле ринга после пропущенного удара левой и не смог подняться до окончания счета рефери.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия

В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери

21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

В Приморье в ДТП с рейсовым автобусом пострадали семь человек

Обновлено в 00:38
Общество

Гороскоп на 19 мая: придется много общаться

Сегодня день, несмотря на выходной, открывает для вас отличные перспективы, чтобы вы добились успеха во всех областях жизни.
Обновлено вчера в 12:35
Политика

Порошенко дал советы Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал, победившему на президентских выборах страны Владимиру Зеленскому, усиливать санкционное давление на Россию.
Обновлено вчера в 08:15
Авто

Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом

Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено 17 мая в 22:47
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Предприниматель, общественный деятель, меценат. Входит в число богатейших людей Украины. Народный депутат Украины Верховной Рады VIII созыва от партии «Оппозиционный блок». Представитель Украины в ПАСЕ.
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