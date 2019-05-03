Политика
На Украине оценили готовность России к «военному обострению»РИА Новости вчера в 23:06
Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
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В украинском правительстве заговорили о готовности России к «военному обострению»
Московский Комсомолецвчера в 23:37
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Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
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Нетребко и Эйвазов назвали истинного победителя шоу «Голос. Дети»
Удачи тебе, золотой голос, — подписал оперный певец свою публикацию, обратившись к мальчику.
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РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
Обновлено вчера в 16:39
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии
Филипп Грубауэр отразил все 32 броска. Таким образом, "Колорадо" сравнял счет в серии — 2:2. Следующий матч состоится в Сан-Хосе 5 мая.
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Политика
Посол Украины в США: консультант комитета Демпартии собирала компромат на Трампа
Консультант Национального комитета Демократической партии (НКДП) украинского происхождения Александра Чалупа собирала в ходе предвыборной кампании 2016 года материалы компрометирующего характера на нынешнего американского лидера Дональда Трампа.
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Совершенно неизвестный УАЗ: такого «козлика» зарезали!
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Экономика
Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).
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Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
Обновлено вчера в 14:06
Политика
На Украине заявили о деградации экономики страны
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов рассказал об ужасающем состоянии экономики его страны и заявил, что в ближайшем будущем у нее нет перспектив развития.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Неизвестные ограбили пенсионерку на 8 млн рублей на востоке Москвы
Двое неизвестных ограбили пенсионерку на восемь миллионов рублей на востоке Москвы.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Екатеринбурге горел склад с резиной и рубероидом
Пожар в складском помещении с резиновыми изделиями и рубероидом на площади 300 квадратных метров произошел в ночь на пятницу в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 01:20
Спорт
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Осмонд завершила карьеру
Профессиональную карьеру завершила 23-летняя олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию в командном турнире Кэйтлин Осмонд из Канады.
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие
Шойгу не позволит кораблям НАТО разгуляться в Балтийском море
Обновлено вчера в 13:05
Политика
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны
Центризбирком Казахстана в пятницу на заседании зарегистрировал Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на пост президента страны.
Обновлено в 00:49
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Певец Влад Топалов попал в аварию
Певец Влад Топалов попал 2 мая в ДТП по дороге в московский аэропорт. Об этом артист рассказал в Instagram.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Глава Минэнерго США Рик Перри назвал российский газ «ненадежным»
Рик Перри, занимающий пост главы Минэнерго США, назвал российский газ «дешевым и ненадежным».
Обновлено вчера в 12:41
Общество
В Instagram появился блог еврейской девочки, погибшей при Холокосте
ИА «Ореанда-Новости» В соцсети Instagram набирает популярность аккаунт 13- летней еврейской девочки Евы Хейман, погибшей в 1944 году в концлагере Освенцим.
Обновлено вчера в 10:49
Космос
Марс в фотографиях и звуках. Жизнь ровера Opportunity уместили в двухминутный ролик
Музыкант и режиссер Джон Босвелл создал двухминутное видео про жизнь ровера Opportunity на Марсе.
Обновлено вчера в 03:31
Футбол
Сарри: «Челси» мог забить больше голов «Айнтрахту»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри пообщался с журналистами после первого полуфинального матча Лиги Европы против "Айнтрахта" (1:1).
Обновлено в 01:42
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Политика
Киев сообщил о возможности отследить получивших паспорт России украинцев
«В соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти» — пояснил Грымчак и уточнил, что Киев «будет иметь все данные полностью».
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
В Челябинской области при пожаре погибли женщина с маленьким ребёнком
В Верхнем Уфалее ночью 3 мая в результате пожара в частном доме погибли двухлетний ребёнок и его 28-летняя мать.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.
Обновлено вчера в 14:09
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Политика
В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске
Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.
Обновлено в 01:14
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57