Политика

На Украине оценили готовность России к «военному обострению»РИА Новости вчера в 23:06

Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
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На Украине не исключили «военного обострения» со стороны России

RT на русском02:42

Россию обвинили в подготовке военного обострения в Донбассе

News.ruвчера в 23:42

На Украине заявили о «готовности России к военному обострению»

Life.ru00:57

На Украине оценили готовность России к «военному обострению»

Известиявчера в 23:58

Готовность России к «военному обострению» оценили на Украине

Газета.Ru01:25

В украинском правительстве заговорили о готовности России к «военному обострению»

Московский Комсомолецвчера в 23:37

На Украине оценили готовность России к «военному обострению»

РИА Новостивчера в 23:06
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:29, Ашберн
Армия и оружие

Пентагон прогнозирует увеличение числа военных баз Китая за рубежом

Как полагают США, Китай будет стремиться создать дополнительные военные базы в странах, «с которыми у него давние дружеские отношения и схожие стратегические интересы», и в которых уже был прецедент для размещения иностранных военных.
Обновлено в 00:35
Технологии

Эксперты рассказали, как не стать жертвой хакеров в праздники

Специалисты "Лаборатории Касперского" и Group-IB рассказали РИА Новости, как не стать жертвой мошенников.
Обновлено в 05:16
Происшествия

При тушении пожара в Красногорске задействуют спецвертолет

Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская без макияжа сразила фанатов красотой

Актриса с мужем спустились в питерскую «подземку». Елизавета Боярская не стесняется показываться перед поклонниками без звездного лоска.
Обновлено в 03:00
Политика

В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России

Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Политика

За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Здоровье

Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено вчера в 22:10
Космос

В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена

Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Музыка

Как Сердючка готовится к «Евровидению»

Обновлено в 04:55
Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено вчера в 06:06
Экономика

Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon

Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Кира Найтли ждет второго ребенка

Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

На Украине рассказали о поставках газа из США

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
Обновлено в 04:40
Футбол

Абрамович не хочет продавать «Челси»

Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.
Обновлено в 03:53
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму

В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Унижавшую ребенка заведующую краснодарским детсадом пообещали уволить

Обновлено вчера в 06:31
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Общество

Петербург и Ленобласть заметает снегом

Разные районы Петербурга и Ленобласти заметает снегом. Местным жителям остается только дивиться погодным изменениям.
Обновлено в 02:31
Наука

Ученые по-новому взглянули на происхождение птичьего полета

Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями

В отличие от многих звезд и сотен тысяч телезрителей, которые считают, что неправильно было присуждать победу Микелле Абрамовой, дочери Алсу, Ержан говорит, что с итогами шоу согласен.
Обновлено 01 мая в 22:00
Энергетика

«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в Россию

АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр».
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Турция получила «более позитивное» предложение от США по ЗРК Patriot

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США сделали Турции "более позитивное" предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.
Обновлено в 05:54
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Баскетбол

«Филадельфия» переиграла «Торонто» и вышла вперед в серии

Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие

Израильский эксперт Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против России

План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, поскольку РФ уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Новые дети-маугли найдены в Петербурге

Обновлено в 06:18
Экономика

Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
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Георгий Борисович Тука
Украинский общественный деятель
Украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтёрской группы «Народный тыл». Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации.
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