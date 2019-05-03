На Украине оценили готовность России к «военному обострению»РИА Новости вчера в 23:06

Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".

На Украине оценили готовность России к «военному обострению»

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