На Украине оценили готовность России к «военному обострению»РИА Новости вчера в 23:06

Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".

На Украине оценили готовность России к «военному обострению»

Шоу-бизнес В Сети появилось архивное фото беременной Жанны Фриске Сегодня в Сети появилась редкая фотография Жанны Фриске, сделанная незадолго до появления на свет Платона.

Авто Бюджетный Hyundai ix35 побил рекорд продаж Обновленная модель Hyundai ix35 установила рекорд продаж по итогам за первый квартал 2019 года, сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей.

Политика В МИД РФ прокомментировали смену посла в Минске Смена посла России в Белоруссии является нормальной дипломатической практикой и не говорит о кризисе в отношениях двух стран.

Кино В Кейптауне к 95-летию «Мосфильма» пройдут показы российского кино Дни российского кино, приуроченные к 95-летию киностудии "Мосфильм", пройдут с 3 по 16 мая в южноафриканском Кейптауне.

Политика Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга» В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.

Футбол Глушаков запретил ребенку покидать Россию Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".

Космос В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.

Политика Зеленский официально стал избранным президентом Украины «По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский», — говорится в сообщении.

Общество Архангельскому экоактивисту суд запретил пользоваться телефоном Андрею Боровикову в течение двух месяцев запрещено участвовать в массовых и публичных мероприятиях, общаться с организаторами и участниками этих мероприятий, в том числе с помощью почтовой связи, а также использовать телефонную связь и Интернет (за исключением экстренных ситуаций).

Политика В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница.

Хоккей Гол Панарина не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном» Следующий матч пройдет 5 мая в Бостоне. Ранее сообщалось, что Панарин не желает думать об игре на ЧМ в составе сборной России.

Армия и оружие Завод по сборке холодильников открылся в Алеппо Продукция завода по сборке холодильников, что открылся в Алеппо, пользуется бешеным спросом в Сирии, потому что цены местных производителей гораздо ниже, чем у иностранных конкурентов.

Происшествия Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.

Футбол Дмитрий СЕЛЮК: Выигрывать силами только своих воспитанников - утопия! Напомним, что Селюк с точностью до разницы мячей назвал исход встречи между «Зенитом» и «Краснодаром», результат дерби «Локомотив» - ЦСКА, а также исходы полуфиналов Лиги чемпионов.

Политика Встреча Лаврова и Помпео согласована Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии согласована.

Шоу-бизнес Никита Пресняков прошел медицинское обследование Никита Пресняков обратился в клинику. По его словам, обследование прошло отлично.

Гаджеты Xiaomi: мы поставили больше смартфонов, нежели сообщают аналитики На днях компания IDC сообщила, что Xiaomi в период с января по март включительно реализовала в глобальном масштабе примерно 25,0 млн смартфонов, заняв 8,0 % мирового рынка.

Политика На Украине придумали способ увеличить численность армии Группа депутатов Верховной рады подготовила законопроект, который позволит доукомплектовать украинскую армию, сообщают "Украинские новости".

Происшествия В ДТП в Калужской области пострадали девять человек После столкновения четырёх автомобилей в Калужской области госпитализированы девять человек, сообщил представитель УМВД по региону.

Футбол «Енисей» — «Анжи»: прогноз Анатолия Бышовца на матч РПЛ Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 27-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Енисей» — «Анжи».

Происшествия В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.

Общество Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.

Наука В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.