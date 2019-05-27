На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФИзвестия вчера в 20:11

с чего всё началось

Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина». Он отметил, что через территорию Украины могли бы проходить поезда из Китая в Европу.

На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФ

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