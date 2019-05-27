Политика
На Украине оценили экономические убытки от конфликта с РФИзвестия вчера в 20:11
Украина из-за конфликта с Россией несет существенные экономические убытки, заявил экс-глава украинского минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина». Он отметил, что через территорию Украины могли бы проходить поезда из Китая в Европу.
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с чего всё началось
Бывший глава украинского Минтранса Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что по территории страны в Европу должны были идти китайские поезда.Телеканал 360°вчера в 23:38
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На Украине рассказали об огромных убытках от противостояния с Россией
Московский Комсомолецвчера в 22:38
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