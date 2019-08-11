Политика
Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения СевастополяРИА Новости вчера в 20:09
Экипаж допросили, но позже команда в полном составе вернулась в Россию. Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом. Позже, в августе, в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".
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