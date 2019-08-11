Сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в состав украинской Генпрокуратуры, провели обыски на судне «Мария» в Херсоне на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

Украинские прокуроры провели обыск на судне «Мария» в Херсоне

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