Политика

Украинские прокуроры провели обыск на судне «Мария» в ХерсонеРБК вчера в 21:36

Сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в состав украинской Генпрокуратуры, провели обыски на судне «Мария» в Херсоне на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
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