Политика
На Украине обыскали танкер из-за посещения КрымаLenta.ru вчера в 23:34
Украинские силовики провели обыск на танкере «Мария», который подозревается в контрабанде нефтепродуктов для подразделений Черноморского флота. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в состав украинской Генпрокуратуры.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:50, Вашингтон
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Это огромные территории, есть места, где вообще нет населенных пунктов, там просто лес находится вне зоны подлета самолета, там нет коридора, чтобы посадить Ил-76 с заправкой воды и потушить этот пожар.
Обновлено вчера в 12:45
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«ОВД-инфо» обновило информацию о задержанных после митинга в Москве
В столице в субботу прошел согласованный митинг за честные выборы, который, по данным проекта «Белый счетчик», собрал более 50 000 человек.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
КНДР заявила об испытаниях «нового оружия»
10 августа Северная Корея провела испытания «нового оружия», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
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Испанская «Барселона» одержала разгромную победу над итальянским «Наполи» в контрольном футбольном матче.
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Обновлено вчера в 19:20
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Происшествия
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Полицейские безрезультатно дежурили около машины около 8 часов.
Обновлено в 02:42
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Росрыболовство разрабатывает новые правила любительской рыбалки
В России вскоре будут введены различные ограничения для рыбаков-любителей. Для них разрабатываются новые правила.
Обновлено 09 августа в 17:25
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В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали
Руководитель ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировали.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено вчера в 16:36
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Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре
Обновлено вчера в 10:01
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
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На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
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LG создаёт смартфон двойного складывания Z-Fold
Речь, как сообщает ресурс LetsGoDigital, идёт об аппарате двойного складывания Z-Fold.
Обновлено в 02:00
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Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.
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Игры
GTA 5 запустили на самых низких настройках графики
Автором ролика сообщается, что он вместе со своей девушкой планировал переработать одну из кат-сцен из игры GTA 5 в программе Blender так, чтобы подогнать игру под 3D-графику при низкой детализации.
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Новый вид паука-волка нашли на Алтае
Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено 08 августа в 07:47
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Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Источник: Ни один из клубов не сделал конкретного предложения «ПСЖ» по Неймару
Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.
Обновлено в 03:06
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
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Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Экс-гендиректора «Рустави-2» отпустили под залог
Тбилисский городской суд выпустил под залог бывшего гендиректора грузинской телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамию, сообщает RT.
Обновлено вчера в 23:19
Общество
Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»
Обновлено вчера в 11:52
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО
Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54