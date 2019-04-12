Политика
На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»РБК 08:44
В апреле 2018 года Горбенко выпустили из-под стражи и обязали явиться по первому требованию следователя. В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск. В феврале стало известно, что Горбенко вернулся в Россию.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:02, Ашберн
Экономика
Uber раскрыл убытки от слияния с «Яндексом»
Американский сервис по вызову такси Uber раскрыл сумму убытка совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год.
Обновлено в 09:27
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Отец Киркорова рассказал, почему ушел из шоу Филиппа
Обновлено в 09:41
Происшествия
Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала экс-сотрудника этого ведомства Владимира Куликова по подозрению в шпионаже на Россию, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:50
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на Кубани
Обновлено в 08:47
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Политика
В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы
В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.
Обновлено в 09:37
Общество
Российского священника отправили служить в село из-за фото жены
Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
Обновлено в 09:20
Спорт
Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»
Обновлено вчера в 09:37
Общество
Facebook оштрафовали на три тысячи рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:48
Игры
Летом Frostpunk доберётся до PS4 и Xbox One
Создатели Frostpunk из 11 bit Studios официально объявили о скором выпуске проекта на PS4 и Xbox One, причём релиз состоится совсем скоро — летом.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Атаки ВСУ на автомобиль ОБСЕ предотвратили в ДНР
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В 2018 году самый высокий уровень смертности по России зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях.
Обновлено в 06:57
Политика
Михаил Горбачев пойдет на выборы в парламент Индонезии
На парламентских выборах в Индонезии свою кандидатуру выдвинул Михаил Горбачев — местный житель, названный в честь первого и единственного президента Советского Союза, пишет New Straits Times.
Обновлено в 08:25
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Наука
Ученые имплантировали человеческий ген в мозг обезьян
Обновлено в 08:57
Спорт
Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени
Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе заседания суда предоставила расшифровку диалога между подсудимыми и потерпевшим водителем Виталием Соловчуком.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом
На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
Обновлено вчера в 15:29
Космос
В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне
Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Меркель подчеркнула важность политического урегулирования в Донбассе
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что урегулирования ситуации в Донбассе возможно достичь исключительно политическими методами при соблюдении Минских соглашений.
Обновлено в 09:16
Политика
Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном
Обновлено в 09:26
Политика
Штаб Зеленского прокомментировал его перепалку с Порошенко
Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал его перепалку с Петром Порошенко.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Казани загорелся пассажирский автобус
В Казани в пятницу, 12 апреля, загорелся двигательный отсек автобуса, следующего по маршруту 33.
Обновлено в 09:08