Политика

На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»РБК 08:44

В апреле 2018 года Горбенко выпустили из-под стражи и обязали явиться по первому требованию следователя. В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск. В феврале стало известно, что Горбенко вернулся в Россию.
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На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»

РБК08:44

На Украине объявили в розыск капитана российского судна «Норд»

Комсомольская правда07:55

Украина объявила в розыск капитана судна «Норд»

Коммерсантъ08:07

Украина объявила в розыск капитана российского судна «Норд»

ФАН08:05

Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины капитана «Норда»

РИА Новости09:29

Капитан судна «Норд» не вернётся на Украину

RT на русском08:51

Адвокат: суд Киева приостановил дело в отношении капитана судна «Норд»

ТАСС08:44
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Uber раскрыл убытки от слияния с «Яндексом»

Американский сервис по вызову такси Uber раскрыл сумму убытка совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год.
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На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране

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В России завершились испытания зенитно-ракетной системы «Витязь»

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Путин не исключил строительства дороги между Старыми и Новым Химками

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В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы

В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.
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Facebook оштрафовали на три тысячи рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Создатели Frostpunk из 11 bit Studios официально объявили о скором выпуске проекта на PS4 и Xbox One, причём релиз состоится совсем скоро — летом.
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Атаки ВСУ на автомобиль ОБСЕ предотвратили в ДНР

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Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В 2018 году самый высокий уровень смертности по России зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях.
Обновлено в 06:57
Политика

Михаил Горбачев пойдет на выборы в парламент Индонезии

На парламентских выборах в Индонезии свою кандидатуру выдвинул Михаил Горбачев — местный житель, названный в честь первого и единственного президента Советского Союза, пишет New Straits Times.
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Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
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Наука

Ученые имплантировали человеческий ген в мозг обезьян

Обновлено в 08:57
Спорт

Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени

Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе заседания суда предоставила расшифровку диалога между подсудимыми и потерпевшим водителем Виталием Соловчуком.
Обновлено в 08:59
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Краснодарский концерт Ирины Аллегровой обернулся скандалом

На следующий день после выступления в Сети появился отзыв девушки, случайно попавшей на концерт.
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Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
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Политика

Меркель подчеркнула важность политического урегулирования в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что урегулирования ситуации в Донбассе возможно достичь исключительно политическими методами при соблюдении Минских соглашений.
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Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

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Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном

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Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

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Политика

Штаб Зеленского прокомментировал его перепалку с Порошенко

Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал его перепалку с Петром Порошенко.
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ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР

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Происшествия

В Казани загорелся пассажирский автобус

В Казани в пятницу, 12 апреля, загорелся двигательный отсек автобуса, следующего по маршруту 33.
Обновлено в 09:08
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