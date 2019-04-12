Политика

На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»РБК 08:44

В апреле 2018 года Горбенко выпустили из-под стражи и обязали явиться по первому требованию следователя. В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск. В феврале стало известно, что Горбенко вернулся в Россию.
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На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»

РБК08:44

Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины капитана «Норда»

РИА Новости09:29

Адвокат: суд Киева приостановил дело в отношении капитана судна «Норд»

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ФАН08:05

На Украине объявили в розыск капитана российского судна «Норд»

Комсомольская правда07:55

Капитан судна «Норд» не вернётся на Украину

RT на русском08:51

Украина объявила в розыск капитана судна «Норд»

Коммерсантъ08:07
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