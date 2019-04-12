Политика
На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»РБК 08:44
В апреле 2018 года Горбенко выпустили из-под стражи и обязали явиться по первому требованию следователя. В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск. В феврале стало известно, что Горбенко вернулся в Россию.
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Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России
Обновлено в 13:35
Общество
Гороскоп на 11 апреля: Раки рискнут, а Девам стоит расслабиться
Сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только отдохнуть – вздохнуть будет некогда.
Обновлено 10 апреля в 11:44
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны
Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Политика
Эстония закрыла въезд двум российским журналистам
Репортёры телеканала «Россия 1» Елена Ерофеева и Павел Костриков в течение пяти лет не смогут въезжать в шенгенскую зону.
Обновлено в 15:17
Финансы
Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 96,9 пункта
В апреле 2019 года индекс потребительского доверия в США упал до 96,9 пункта с мартовского уровня в 98,4 пункта, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета.
Обновлено в 10:50
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша не пустила в свои территориальные воды российский парусник «Седов», на борту которого находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела
Обновлено в 05:19
Политика
За прошедший год российские политики и министры стали беднее
Самыми богатыми политиками России, судя по первым данным анализа представленных деклараций за 2018 год, стали два парламентария с доходом, превышающим 2,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 15:40
Космос
Ракета Илона Маска Falcon Heavy впервые совершила коммерческий полет
Для Falcon Heavy это первый коммерческий старт, но уже второй запуск за ее историю. Впервые ракету запустили в феврале 2018 года.
Обновлено вчера в 22:15
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Общество
Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.
Обновлено вчера в 11:27
Футбол
«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину
Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено в 16:19
Космос
Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры
Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено 10 апреля в 09:41
Гаджеты
Microsoft разрабатывает Surface Pro на процессоре Snapdragon 8cx
Другой информации про прототипы Surface Pro пока нет.
Обновлено в 14:43
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Кино
Дмитрий Глуховский написал сценарий для фильма Владимира Мирзоева
Писатель Дмитрий Глуховский написал сценарий для будущего фильма "Топи" режиссера Владимира Мирзоева.
Обновлено в 06:49
Наука
Кладбище айсбергов Антарктиды может раскрыть будущее ледяного покрова
Обновлено 10 апреля в 02:11
Спорт
Россия занимает третье место после произвольного танца на командном ЧМ
Сборная России по фигурному катанию после произвольного танца продолжает оставаться на третьем месте в общем зачёте командного чемпионата мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:41
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Гаджеты
«Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.
Обновлено в 10:05