Энергетика

На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ
РИА Новости
17:47

На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne. По словам политика, "Нафтогаз" является монополистом на украинском газовом рынке.
РИА Новости17:47

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На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ

РИА Новости17:47
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Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

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Apple предупредила инвесторов о снижении прогноза по доходам

Глава компании Apple Тим Кук в открытом письме инвесторам предупредил о снижении прогноза по доходам на первый фискальный квартал 2019 года.
Обновлено в 19:40
Происшествия

Число погибших при обрушении в Магнитогорске возросло до 18

Общее число жертв возросло до 18, сообщили в пресс-службе МЧС. «Подтверждаем 18 погибших», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Четыре девушки погибли в ДТП в Подмосковье

Четыре человека погибли в среду в результате столкновения двух легковых автомобилей в Московской области.
Обновлено в 16:54
Происшествия

Николай Дроздов попал в больницу с переломом

Обновлено в 14:54
Хоккей

Александр Овечкин отказался играть в Матче всех звезд НХЛ

Обновлено в 11:41
Энергетика

На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ

На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:47
Гаджеты

WhatsApp перестает работать на устаревших телефонах

С 1 февраля 2019 года мессенджер перестанет работать на устройствах с операционной системой Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.
Обновлено в 01:07
Политика

Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР

Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 18:05
Происшествия

В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды

В поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 30-летний мужчина получил смертельные травмы во время запуска фейерверка.
Обновлено в 14:29
Политика

Оттава назвала задержанного в РФ за шпионаж гражданином Канады

Канадский МИД осведомлено о задержании в России по подозрению в шпионаже гражданина Канады, сообщает телеканал CBC со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 17:40
Политика

Трамп заявил, что приостановка работы правительства может затянуться

Президент США Дональд Трамп, выступая во время заседания своего кабинета в Белом доме, заявил, что частичная приостановка работы федерального правительства продлится столько, сколько понадобится, хотя это может продолжаться долгое время.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств

Брат задержанного утверждает, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу друга.
Обновлено в 20:17
Политика

Посол США в РФ посетил задержанного за шпионаж американца

Посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман посетил задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана в СИЗО «Лефортово», сообщили в Госдепартаменте США.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать

Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Политика

Трамп заявил о готовности согласовать бюджет с демократами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что хочет и готов работать конгрессменами-демократами для принятия закона о бюджете.
Обновлено в 20:34
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Космические корабли «Союз» побьют рекорды в 2019 году

Обновлено в 19:25
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Канада — Финляндия 1:0 (3-й период)

Обновлено вчера в 06:07
Спорт

Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

После победы в индивидуальной гонке на этапе "Тур де Ски" в Италии и бронзы в спринте в Швейцарии Лосенок (прозвище спортсмена) добился третьей медали за короткий срок - в масс-старте на 15 км в Германии.
Обновлено в 11:10
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Россия предоставила консульский доступ к задержанному гражданину США

В среду днем российская сторона предоставила американским дипломатам консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, который был задержан сотрудниками ФСБ перед Новым годом - 28 декабря по обвинению в проведении "шпионской акции".
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Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule

Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.
Обновлено в 18:18
Общество

Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей

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Юрий Лоза резко раскритиковал "Голубой огонек

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В центре Петербурга на людей упал рекламный щит

Рекламный щит обрушился на людей в центре Санкт-Петербурга.
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Скончался актер Владимир Дыховичный

Сын режиссера Ивана Дыховичного скончался в возрасте 30 лет.
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта

Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного.
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Помпео потребовал вернуть американского шпиона, задержанного в Москве

Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от Российской Федерации немедленно вернуть в Соединённые Штаты американского гражданина Пола Уилана, который был задержан в Москве по обвинению в шпионаже.
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Армия и оружие

Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Обновлено в 05:38
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