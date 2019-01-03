На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne. По словам политика, "Нафтогаз" является монополистом на украинском газовом рынке.

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