На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne. По словам политика, "Нафтогаз" является монополистом на украинском газовом рынке.

На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ

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