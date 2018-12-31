Энергетика
На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne. По словам политика, "Нафтогаз" является монополистом на украинском газовом рынке.
РИА Новости17:47
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 20:27, Ашберн
Энергетика
Армения заявила о сохранении внутреннего тарифа на газ из России
Внутренний тариф на подорожавший российский газ будет сохранен за счет сокращения издержек компании-поставщика «Газпром Армения», заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.
Обновлено в 10:03
Энергетика
Добыча нефти в России в 2018 году выросла на 1,6%
Добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 году на 1,6% - до 555,837 млн т, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) в среду.
Обновлено в 03:57
Энергетика
WSJ: темпы добычи сланцевой нефти и газа не оправдывают ожиданий
Крупнейшие компании в США добывают заметно меньше сланцевой нефти и газа, чем они обещали инвесторам в прогнозах, что ставит под сомнение рентабельность освоения запасов углеводородов методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга).
Обновлено в 13:50
Энергетика
Как могут измениться российские цены на топливо в 2019 году
Новый механизм должен заработать уже с начала 2019 года. Как могут измениться внутренние цены на бензин — в материале RT.
Обновлено в 05:10
Энергетика
Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:02
Энергетика
Сахалинское месторождение «Тритон» вошло в тройку крупнейших в мире
Нефтегазовое месторождение «Тритон», открытое на шельфе Охотского моря, признано одним из крупнейших проектов в мире.
Обновлено в 17:47
Энергетика
АЭС России в 2018 году вышли на новый рекорд выработки электроэнергии
Российские атомные электростанции (АЭС, филиалы концерна "Росэнергоатом") в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии - 204,275 млрд кВт/ч.
Обновлено вчера в 09:53
Энергетика
Литва и «Газпром» договорились о поставках газа в следующем году
Литва и «Газпром» договорились о поставках газа в следующем году.
Обновлено 31.12.18 в 11:30
Энергетика
Начали снижаться экспортные пошлины на нефть
Повышенную пошлину смогут вводить на полгода начиная с месяца, следующего за тем, когда резко выросла цена.
Обновлено вчера в 00:48
Энергетика
«Совкомфлот» заказал на верфи «Звезда» три СПГ-танкера
Обновлено 30.12.18 в 19:19
Энергетика
Зангане: Иран нарастит производство бензина
Иран увеличит производство бензина до ста миллионов литров в день, заявил министр нефти страны Биджан Намдар Зангане.
Обновлено 31.12.18 в 03:00
Энергетика
С 1 января подорожает электричество
С 1 января в Саратовской области подорожает электроэнергия для граждан.
Обновлено 31.12.18 в 09:09
Энергетика
Украина в 2018 году сократила транзит газа на 7,1%
Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% — до 86 млрд 779,2 млн кубометров, свидетельствуют данные «Укртрансгаза».
Обновлено в 03:55
Энергетика
Экспорт нефти Ирака в декабре увеличился на 10%
Уровень экспорта нефти из Ирака в декабре составил 3,726 млн баррелей в день, заявил агентству Bloomberg представитель министерства нефти страны Асим Джихад.
Обновлено в 06:13
Энергетика
Сдерживаем цены: с 1 января в Таджикистане вступает в силу антикризисный план
В Таджикистане с 1 января официально вступает в силу антикризисный план мероприятий, предусмотренный правительством.
Обновлено вчера в 00:00