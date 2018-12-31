Энергетика
На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne. По словам политика, "Нафтогаз" является монополистом на украинском газовом рынке.
РИА Новости17:47
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Энергетика
Армения заявила о сохранении внутреннего тарифа на газ из России
Внутренний тариф на подорожавший российский газ будет сохранен за счет сокращения издержек компании-поставщика «Газпром Армения», заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.
Обновлено в 10:03
Энергетика
Коммунальные услуги для москвичей подорожали на 1,7%
С Нового года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Москве повысились на 1,7%, сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте экономической политики и развития.
Обновлено в 08:16
Энергетика
Сколько будет стоить нефть в 2019 году и от кого это зависит
Под давление американских санкций в стране все стремительнее сокращалась добыча нефти - еще в начале 2016 года Венесуэла производила 2,6 млн баррелей в сутки (б / с), а к концу 2018 года этот показатель упал до 1,24 млн б / с. Таким образом, одна страна убрала с рынка более половины объема нефти от договоренностей ОПЕК +.
Обновлено в 10:23
Энергетика
Экспорт нефти Ирака в декабре увеличился на 10%
Уровень экспорта нефти из Ирака в декабре составил 3,726 млн баррелей в день, заявил агентству Bloomberg представитель министерства нефти страны Асим Джихад.
Обновлено в 06:13
Энергетика
Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:02
Энергетика
Сахалинское месторождение «Тритон» вошло в тройку крупнейших в мире
Нефтегазовое месторождение «Тритон», открытое на шельфе Охотского моря, признано одним из крупнейших проектов в мире.
Обновлено в 17:47
Энергетика
Возобновляемая энергетика стала больше чем мейнстримом в Монголии
Процент возобновляемых источников энергии в Монголии достиг рекордно высокого уровня в 2018 году.
Обновлено в 22:36
Энергетика
АЭС России в 2018 году вышли на новый рекорд выработки электроэнергии
Российские атомные электростанции (АЭС, филиалы концерна "Росэнергоатом") в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии - 204,275 млрд кВт/ч.
Обновлено вчера в 09:53
Энергетика
В России выросли акцизы на бензин
С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено 31.12.18 в 16:30
Энергетика
Литва и «Газпром» договорились о поставках газа в следующем году
Литва и «Газпром» договорились о поставках газа в следующем году.
Обновлено 31.12.18 в 11:30
Энергетика
«Совкомфлот» заказал на верфи «Звезда» три СПГ-танкера
Обновлено 30.12.18 в 19:19
Энергетика
Зангане: Иран нарастит производство бензина
Иран увеличит производство бензина до ста миллионов литров в день, заявил министр нефти страны Биджан Намдар Зангане.
Обновлено 31.12.18 в 03:00
Энергетика
Украина в 2018 году сократила транзит газа на 7,1%
Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 7,1% — до 86 млрд 779,2 млн кубометров, свидетельствуют данные «Укртрансгаза».
Обновлено в 03:55
Энергетика
Объемы добычи сланцевой нефти и газа в США отстают на 10% от прогнозов
Анализ продуктивности примерно 16 тыс. скважин 29 добывающих компаний в штатах Техас и Северная Дакота показал, что 3/4 прогнозов добычи сланцевой нефти и газа за 2014-2017 годы были слишком оптимистичными.
Обновлено в 13:44
Энергетика
Соло на украинской трубе
Каждый сыграл свое соло на украинской трубе, ничуть не фальшивя.
Обновлено вчера в 02:40