Энергетика
На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ
На Украине объяснили невозможность снизить цену на газИзвестиявчера в 19:54
Для решения проблемы Лановой предложил разделить «Нафтогаз» и его дочерние структуры. 19 октября правительство Украины объявило о повышении с 1 ноября цен на газ на 23,5%. Таким образом стоимость вырастет с нынешних 6958 гривен (16,2 тыс. рублей) до 8550 гривен (19,9 тыс. рублей) за кубометр.
Известиявчера в 19:54
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с чего всё началось
Со слов бывшего вице-премьера и министра экономики Украины Владимира Ланового, в стране невозможно снизить цены на газ для конечных потребителей в связи с существующей монополией "Нафтогаза", рассказал он в эфире телеканала NEWSONE, пишет РИА Новости.Инфорос00:36
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