Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономикиИзвестия вчера в 23:17
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику. Такое заявление 27 мая сделал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, важная часть этого соглашения — установление зоны свободной торговли.
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с чего всё началось
В прямом эфире телеканала "112 Украина" экс-министр экономики Незалежной Виктор Суслов честно и открыто рассказал, чем обернулось для страны соглашение об ассоциации с Евросоюзом, подписанное в 2014 году.Царьградвчера в 22:56
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Экономика
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Причина-армянский флаг почему Мхитарян не поехал в Баку
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Происшествия
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