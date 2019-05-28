На Украине обвинили Евросоюз в развале экономикиИзвестия вчера в 23:17

с чего всё началось

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику. Такое заявление 27 мая сделал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, важная часть этого соглашения — установление зоны свободной торговли.

На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики

Политика WSJ узнала о прекращении закупок иранской нефти Китаем Китайские компании прекратили закупать нефть в Иране, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления иранских предпринимателей.

Армия и оружие Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.

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Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.

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Шоу-бизнес Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой 31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.

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Футбол Гаттузо покинул пост главного тренера «Милана» Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо не стал дожидаться окончания контракта и досрочно покинул клуб.

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Футбол Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.

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