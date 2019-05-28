На Украине обвинили Евросоюз в развале экономикиИзвестия вчера в 23:17

с чего всё началось

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику. Такое заявление 27 мая сделал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, важная часть этого соглашения — установление зоны свободной торговли.

На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики

Авто Старт продаж Toyota Supra в России состоится 3 июня Прием заказов на новую Toyota Supra пятого поколения начнется в России уже через неделю, 3 июня.

Происшествия У побережья Японии нашли фрагмент двигателя и крыло разбившегося F-35А Японские военные обнаружили фрагмент двигателя и крыло многоцелевого истребителя F-35A Воздушных сил самообороны страны, потерпевшего крушение в начале апреля в Тихом океане у побережья на севере острова Хонсю.

Политика Китай полностью прекратил закупку иранской нефти Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.

Общество Почти четверть россиян стали экономить на еде За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).

Происшествия Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.

Здоровье В России изменились правила обязательного медстрахования В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.

Политика Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от Украины Риски повторения инцидента в Керченском проливе сохраняются, заявил в интервью «Российской газете» глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Армия и оружие Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.

Общество Правительство России запретило госучреждениям закупать импортные вина Правительство России запретило закупки вин иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Общество Мошенники изобрели новый способ кражи денег через соцсети Мошенники изобрели новую схему кражи денег через социальные сети.

Футбол Азар считает победу в Лиге Европы идеальным прощанием с «Челси» Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар допустил, что финал Лиги Европы с «Арсеналом» может стать его последним матчем за клуб.

Происшествия Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобили Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.

Космос Физик: Темная материя просачивается во Вселенную из другого измерения Физик из Университета Королевского общества Манчестерского университета Марк Уильямс сделал заявление, что одной из теорий, объясняющих происхождение темной материи, является то, что она просачивается во Вселенную из другого измерения.

Энергетика Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.

Экономика Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).

Здоровье Ребенку не могут поставить прививку от бешенства в Кургане: нет вакцины Шестилетний мальчик из Кургана третью неделю не может сделать прививку от бешенства из-за отсутствия вакцины.

Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.

Футбол Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ В 30-м туре чемпионата России 21-летний форвард забил два гола в матче против «Крыльев Советов» (6:0). Напомним, Чалов по итогам минувшего сезона стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов.

Футбол Рамос просит «Реал» отпустить его в Китай Защитник "Реала" Серхио Рамос попросил президента клуба Флорентино Переса отпустить его в Китай.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.

Футбол Стали известны соперники «Зенита» на тренировочном сборе На первые тренировочные сборы, которые будут проходить с 18 по 29 июня, команда отправится в австрийский Зальфеден.