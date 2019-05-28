Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономикиИзвестия вчера в 23:17
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику. Такое заявление 27 мая сделал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, важная часть этого соглашения — установление зоны свободной торговли.
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В прямом эфире телеканала "112 Украина" экс-министр экономики Незалежной Виктор Суслов честно и открыто рассказал, чем обернулось для страны соглашение об ассоциации с Евросоюзом, подписанное в 2014 году.Царьградвчера в 22:56
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