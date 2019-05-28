На Украине обвинили Евросоюз в развале экономикиИзвестия вчера в 23:17

с чего всё началось

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику. Такое заявление 27 мая сделал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, важная часть этого соглашения — установление зоны свободной торговли.

На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики

Экономика Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

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Общество В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".

Происшествия В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников В японском городе Кавасаки неизвестный напал на группу школьников на остановке автобуса, сообщает Japan Times.

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Происшествия В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.

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Общество Мошенники изобрели новый способ кражи денег через соцсети Мошенники изобрели новую схему кражи денег через социальные сети.

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Гаджеты Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.

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Энергетика МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой 31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.

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Общество В сети запущена прямая трансляция длительностью 450 лет Всемирный фонд дикой природы 10 мая запустил онлайн-трансляцию в Facebook, где показывается процесс разложения пластиковой бутылки.

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