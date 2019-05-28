Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономикиИзвестия вчера в 23:17
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику. Такое заявление 27 мая сделал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, важная часть этого соглашения — установление зоны свободной торговли.
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с чего всё началось
В прямом эфире телеканала "112 Украина" экс-министр экономики Незалежной Виктор Суслов честно и открыто рассказал, чем обернулось для страны соглашение об ассоциации с Евросоюзом, подписанное в 2014 году.Царьградвчера в 22:56
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Экономика
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
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Обновлено в 02:22
Общество
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Обновлено в 02:31
Происшествия
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В японском городе Кавасаки неизвестный напал на группу школьников на остановке автобуса, сообщает Japan Times.
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Нанести тяжелые травмы ребенку в Ногинске могли люди, а не собака
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Обновлено вчера в 07:37
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
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Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок
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Обновлено в 02:54
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Экономика
Новые банкноты в 100 и 200 евро входят в оборот
Новые банкноты номиналом в 100 и 200 евро с дополнительной защитой от подделок и изображением древнегреческой богини Европы входят в оборот 28 мая, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Авто
Названы комплектации нового китайского кроссовера Changan CS35 Plus
Новое поколение кроссовера Changan CS35, которое получило приставку Plus в названии, появится на российском рынке в двух комплектациях Comfort и Luxury.
Обновлено в 01:45
Общество
Мошенники изобрели новый способ кражи денег через соцсети
Мошенники изобрели новую схему кражи денег через социальные сети.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Мората хочет остаться в «Атлетико»
Нападающий "Челси" Альваро Мората, который выступал за "Атлетико" вторую половину прошедшего сезона на правах аренды, признался, что хочет остаться в испанской команде, сообщает BBC Sport.
Обновлено в 02:52
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
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В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.
Обновлено в 02:46
Общество
Правительство запретило госучреждениям закупать импортное вино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства.
Обновлено в 01:42
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой
31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Гаджеты
Redmi K20 Pro не дотянет до Xiaomi Mi 9 по качеству фото и видео
В последние несколько дней в Сети появились сведения о том, что некоторые пользователи Xiaomi Mi 9 огорчены ранней покупкой флагмана китайской компании на фоне грядущего выхода Redmi K20 Pro.
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Правительство поддерживает законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров на законодательную инициативу депутатов Еврейской автономной области.
Обновлено в 02:26
Общество
В сети запущена прямая трансляция длительностью 450 лет
Всемирный фонд дикой природы 10 мая запустил онлайн-трансляцию в Facebook, где показывается процесс разложения пластиковой бутылки.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
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Телеведущий Борис Корчевников сильно поправился
Обновлено в 03:42
Экономика
Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Политика
Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
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