Происшествия

На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФРамблер 12:29

Как сообщает Служба безопасности Украины (СБУ), незаконный подземный трубопровод находился на участке государственной границы в Луганской области в районе одного из поселков Новопсковского района. Он выходил во двор частного дома. Контрабандисты забирали там дизельное топливо.
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СБУ заявила о выявленной контрабанде топлива в Луганскую область из РФ

Аргументы и Факты08:06

СБУ отчиталась о демонтаже незаконного трубопровода для перекачки ГСМ

Вести.Ru13:16

На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России

Ридус09:35

Контрабанда из России: На Украине отчитались о ликвидации незаконного трубопровода

Царьград14:08

СБУ пресекла в Луганской области незаконную перекачку топлива из России

Московский Комсомолец07:46

СБУ нашла тайный трубопровод из России в Луганскую область

News.ru07:26

На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Интерфакс07:20
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Происшествия

В полиции сообщили, что все 174 человека, задержанных после драки в Чемодановке, это цыгане

В полиции сообщили, что все 174 человека, задержанных после драки в Чемодановке, это цыгане Все 174 человека, которых силовики задержали после массовой драки и митинга в Чемодановке, это цыгане, сообщил во время встречи с жителями заместитель начальника управления МВД по Пензенской области Вадим Ковтун.
Обновлено в 12:47
Происшествия

В ДТП под Воронежем погибли семь человек

Как сообщает областное управление ГИБДД, микроавтобус Volkswagen столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus на 59-м километре дороги "Воронеж - Луганск".
Обновлено в 15:25
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.
Обновлено вчера в 11:22
Авто

Названы 5 самых безопасных компактных кроссоверов

Учитывая экспертные оценки двух крупнейших агентств NHTSA и IIHS, проводящих всевозможные испытания и краш-тесты новых автомобилей, специалисты издания speedme.ru составили рейтинг самых безопасных компактных кроссоверов 2019 модельного года.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Происшествия

МАК обнародовал отчет о катастрофе «Суперджета» в Шереметьево

Обновлено вчера в 08:08
Наука

Пациент впервые умер после фекальной трансплантации

Вероятность передачи устойчивых к антибиотикам бактерий при фекальной трансплантации уже обсуждалась в научном сообществе, но к гибели пациента она привела впервые.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

В центре Киева произошел мощный взрыв

Обновлено в 18:44
Футбол

Икарди может подать на «Интер» в суд за травлю

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может в ближайшее время расторгнуть контракт с «Интером» через суд.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело об убийстве в поселке Чемодановка Пензенской области передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие

Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев

На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.
Обновлено в 17:22
Футбол

Рамос женился. Свадьбу посетили Бекхэм, Перес, Бускетс и другие

На мероприятии присутствовали Серджи Бускетс, Роберто Карлос, Жорди Альба, Флорентино Перес, Дэвид Бекхэм, Альваро Мората, Санти Касорла и другие известные люди из мира спорта.
Обновлено в 15:07
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Финальный матч молодежного чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Южной Кореи завершился победой европейской команды со счетом 3:1. Встреча прошла в польской Лодзи.
Обновлено в 14:03
Политика

Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено в 17:01
Спорт

Забияко и Энберт определились с музыкой для новой короткой программы

Александр Энберт и Наталья Забияко, серебряные медалисты в командном турнире ОИ-2018 и бронзовые призеры ЧМ-2019 в парном катании, стали новыми гостями программы «Фигурка», выходящей на ютуб-канале Sport24.
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев показал, как изменилась Волочкова

Солнцев смонтировал ролик, где Волочкова рассказывает о своём отношении к классической музыке.
Обновлено в 12:15
Гаджеты

MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G

На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
Спорт

В Москве пройдёт турнир по FIFA 19 с бюджетом более 30 млн рублей

Изначально чемпионат Moscow Cyber CUP был запланирован как однодневный международный турнир.
Обновлено 13 июня в 04:29
Армия и оружие

Су-34 уничтожил в Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой

За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
Религия

Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу

Обновлено в 03:41
Происшествия

Утка с утятами спровоцировала ДТП на Пулковском шоссе в Петербурге

Обновлено в 08:34
Политика

В Чехии могут сделать дату ввода союзных войск в 1968 году Днём памяти

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года советские войска и ещё четыре государства, входившие в состав ОВД, вошли на территорию Чехословакии с четырёх направлений и воздушным путём для прекращения политических реформ, получивших название "Пражская весна".
Обновлено в 18:13
Политика

Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США

Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах.
Обновлено в 12:59
Футбол

Джанаев женился на девушке с фамилией Черчесова

Обновлено в 16:00
Футбол

Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы

Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с красной помадой и в очках восхитила фанатов

Пользователи сети восхитились ее неуемной энергией и новым имиджем. «Просто захотелось взглянуть на вас», - написала Алла Пугачева.
Обновлено в 14:01
Экономика

Арендаторы расхватали магазины и офисы

В сегменте стрит-ритейла Москвы по итогам первого полугодия вакантность может снизиться до минимального уровня за три года.
Обновлено в 04:52
Футбол

Анюков станет тренером в «Зените», Жирков останется в составе

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о дальнейшем сотрудничестве с защитниками петербургского клуба Юрием Жирковым и Александром Анюковым .
Обновлено в 10:55
Гаджеты

Xiaomi отказалась от программы бета-тестирования MIUI

Компания Xiaomi заявила о скором закрытии уникальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI на всех устройствах.
Обновлено в 16:29
Экономика

Почему отдыхать в России дороже, чем за рубежом?

Ведь десятки тысяч граждан РФ могут позволить себе отдых только на территории нашей страны.
Обновлено в 17:18
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