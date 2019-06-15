Происшествия
На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФРамблер 12:29
Как сообщает Служба безопасности Украины (СБУ), незаконный подземный трубопровод находился на участке государственной границы в Луганской области в районе одного из поселков Новопсковского района. Он выходил во двор частного дома. Контрабандисты забирали там дизельное топливо.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:17, Вашингтон
Происшествия
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