Происшествия

На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из РоссииИнтерфакс 07:20

Обнаружены оборудование для перекачки ГСМ, цистерна емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива в остатке. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара и оборудования составляет около 500 тысяч гривен (1,2 млн рублей). Незаконный трубопровод демонтирован.
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На Украине обнаружили незаконный трубопровод из России

Полит.ру11:15

На Украине обнаружили трубопровод по перекачке топлива из России

Ридус09:35

На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Интерфакс07:20

На Украине тайно перекачивали дизтопливо из России

Новостной фронт08:00

СБУ пресекла в Луганской области незаконную перекачку топлива из России

Московский Комсомолец07:46

СБУ нашла тайный трубопровод из России в Луганскую область

News.ru07:26

СБУ заявила о выявленной контрабанде топлива в Луганскую область из РФ

Аргументы и Факты08:06
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Жертвой воров стал ещё один игрок «Реала»

Вингер «Реала» Лукас Васкес стал очередной жертвой воров в Испании, сообщает AS.
Обновлено в 07:18
Футбол

«Рубин» объявил о трансфере украинского футболиста

Обновлено в 11:08
Музыка

Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»

Обновлено в 10:13
Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке

Глава федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала, из-за чего мог возникнуть конфликт между жителями пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено в 11:12
Политика

Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах

Обновлено в 10:28
Политика

Испанский суд не стал отменять национальный ордер на арест Пучдемона

Верховный суд Испании отказался отменить национальный ордер на арест бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, бежавшего в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости региона.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова подозревается в убийстве матери

Младший сын бывшего игрока сборной России по хоккею рассказал о том, что его брат готовил ритуальное убийство семьи.
Обновлено вчера в 03:58
Транспорт

Роспотребнадзор напомнил россиянам их права при задержке авиарейсов

Роспотребнадзор напомнил россиянам о том, какие права есть у граждан и что они могут требовать у авиаперевозчиков в случае задержки рейсов.
Обновлено в 06:14
Футбол

Глушаков прошел медосмотр в «Спартаке»

Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий

В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий".
Обновлено в 10:37
Происшествия

В ДТП в Анталье пострадали туристы из России

15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге

Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
Обновлено в 08:27
Политика

Новак прояснил ситуацию с сохранением транзита газа через Украину

Ранее News.ru писал, что по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем Новак заявил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки ей «голубого топлива».
Обновлено в 08:37
Политика

Мэр Риги раскритиковал идею сноса памятника воинам-освободителям

Мэр Риги Дайнис Турлайс раскритиковал преложение о сносе установленного в городе памятника воинам-освободителям.
Обновлено в 08:31
Политика

Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения мороженое

Российский президент Владимир Путин поздравил с днем рождения председателя КНР Си Цзиньпина.
Обновлено в 05:15
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Бузова собиралась увеличить себе грудь после развода

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым телеведущая и певица Ольга Бузова хотела сделать операцию по увеличению груди.
Обновлено в 03:23
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Общество

В День ВМФ проезд по ЗСД станет бесплатным

В Петербурге введут бесплатный проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) по причине разводки мостов 28 июля в День ВМФ, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

В четверг, 13 июня, Мосгорсуд отменил приговоры Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает ТАСС.
Обновлено 13 июня в 10:02
Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения

Правоохранительные органы Карачаево-Черкесии ищут преступника, серьезно ранившего ножом директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) по КЧР Айдамира Джанкёзова.
Обновлено в 11:11
Общество

В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.
Обновлено в 09:15
Здоровье

В Приморье прошел благотворительный аукцион в поддержку онкобольных детей

На благотворительном мероприятии, проходившем в пятницу в формате аукциона, были представлены 17 картин, нарисованных маленькими пациентами детского онкогематологического центра Приморского края.
Обновлено вчера в 13:13
Кино

Юлия Пересильд зажгла на «Кинотавре»

Юлия Пересильд зажгла на "Кинотавре" В рамках основной конкурсной программы в пятницу, 14 июня, на "Кинотавре" прошел премьерный показ фильма "Sheena667".
Обновлено в 04:41
Теннис

Бертенс вышла в финал турнира в Хертогенбосе

Голландка Кики Бертенс вышла в финал турнира в Хертогенбосе. Призовой фонд соревнований превышает 225 тысяч долларов.
Обновлено в 11:29
Авто

Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание G-Class

Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание модели G-Class.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 08:16
Политика

В Душанбе открылся саммит СВМДА

В Душанбе сегодня, 15 июня, начинается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 01:57
Происшествия

Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве

Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:30
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Административно-территориальная единица Украины, расположенная на востоке страны, преимущественно в бассейне среднего течения Северского Донца. Занимает шестое место по населению и десятое по площади среди административно-территориальных единиц страны.
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