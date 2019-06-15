На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из РоссииИнтерфакс 07:20

Обнаружены оборудование для перекачки ГСМ, цистерна емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива в остатке. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара и оборудования составляет около 500 тысяч гривен (1,2 млн рублей). Незаконный трубопровод демонтирован.

На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

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