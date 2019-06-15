Происшествия
На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из РоссииИнтерфакс 07:20
Обнаружены оборудование для перекачки ГСМ, цистерна емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива в остатке. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара и оборудования составляет около 500 тысяч гривен (1,2 млн рублей). Незаконный трубопровод демонтирован.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:42, Вашингтон
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Ранее News.ru писал, что по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем Новак заявил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки ей «голубого топлива».
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Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения мороженое
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После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым телеведущая и певица Ольга Бузова хотела сделать операцию по увеличению груди.
Обновлено в 03:23
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Обновлено вчера в 00:27
Общество
В День ВМФ проезд по ЗСД станет бесплатным
В Петербурге введут бесплатный проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД) по причине разводки мостов 28 июля в День ВМФ, о чем сообщили в пресс-службе Смольного.
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Обновлено 13 июня в 10:02
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения
Правоохранительные органы Карачаево-Черкесии ищут преступника, серьезно ранившего ножом директора территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) по КЧР Айдамира Джанкёзова.
Обновлено в 11:11
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В РПЦ предложили усилить патриотическое воспитание в школах
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает необходимым активнее вести патриотическое воспитание в российских школах.
Обновлено в 09:15
Здоровье
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Кино
Юлия Пересильд зажгла на «Кинотавре»
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Теннис
Бертенс вышла в финал турнира в Хертогенбосе
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Обновлено в 11:29
Авто
Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание G-Class
Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание модели G-Class.
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Политика
В Душанбе открылся саммит СВМДА
В Душанбе сегодня, 15 июня, начинается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Обновлено в 01:57
Происшествия
Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве
Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:30