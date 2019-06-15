Происшествия
На Украине обнаружили незаконный трубопровод из РоссииПолит.ру 11:15
На Украине в Луганской области пресечена незаконная переправка горюче-смазочных материалов с территории России, передает «Интерфакс». Как уточняется, подземный трубопровод проходил на участке государственной границы в районе одного из поселков Новопсковского района Луганской области.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:46, Вашингтон
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Индия вводит пошлины на американские товары
В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok
В Индии подростка застрелили из самодельного пистолета во время съемки видео для приложения TikTok, сообщает International Business Times of India.
Обновлено в 13:55
Политика
Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом
Обновлено в 03:49
Космос
Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено в 07:42
Политика
Зеленский пообещал иностранные инвестиции в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведёт переговоры по вопросу иностранных инвестиций в инфраструктуру Донбасса.
Обновлено в 14:35
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:02
Футбол
Тренер «Атлетико» Симеоне женился
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне связал себя узами брака со своей возлюбленной Карлой Перейрой.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
Росстат впервые опубликовал данные по погибшим от военных действий
В прошлом году от «повреждений в результате военных действий» погибли четверо россиян — трое горожан и один сельский житель, говорится в отчете Росстата о причинах смерти россиян в 2018 году.
Обновлено в 08:26
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Футбол
Рамос женился. Свадьбу посетили Бекхэм, Перес, Бускетс и другие
На мероприятии присутствовали Серджи Бускетс, Роберто Карлос, Жорди Альба, Флорентино Перес, Дэвид Бекхэм, Альваро Мората, Санти Касорла и другие известные люди из мира спорта.
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала подросшую дочь
Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую лампу для уничтожения комаров
Обновлено в 12:27
Политика
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну.
Обновлено в 00:19
Экономика
Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина
Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 05:27
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Мать Жанны Фриске рассказала о трусливом поступке Дмитрия Шепелева
Дмитрий Шепелев забрал своего сына Платона из семью Жанны Фриске за сутки до смерти своей гражданской супруги и увёз его в Болгарию подальше от родственников.
Обновлено в 11:34
Здоровье
В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.
Обновлено в 17:05
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД
Появились кадры с места массового ДТП на МКАД. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ. На записи видно, что один из автомобилей перевернулся.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай
Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.
Обновлено в 17:01
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19