Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»RT на русском 14:22
Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
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с чего всё началось
КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. Украинская "Укртранснафта" ликвидировала две несанкционированные врезки в нефтепровод "Дружба". "Специалисты "Укртранснафты" 14 июня обнаружили повреждения второй очереди нефтепровода "Броды — Госграница" ("Дружба").РИА Новости11:35
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон
Футбол
Анюков станет тренером в «Зените»
Защитник петербургского «Зенита» Александр Анюков останется в клубе в качестве тренера, сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.
Обновлено в 15:27
Политика
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
50-летняя Светлана Бондарчук показала романтику с новым возлюбленным
Еще в прошлом году Светлану стали замечать в компании Сергея Харченко, и спустя несколько месяцев Бондарчук перестала скрывать роман с новым возлюбленным.
Обновлено в 06:26
Спорт
На турнир Moscow Cyber Cup по FIFA 19 пришло примерно 10 зрителей
Авторы канала CYBERSLOVO отметили низкую зрительскую активность турнира Moscow Cyber Cup по FIFA 19.
Обновлено в 08:17
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
В Польше завершился чемпионат мира по футболу до 20 лет. Победителем турнира впервые в своей истории стала национальная сборная Украины.
Обновлено в 16:09
Авто
Автомобили с пробегом подорожали
Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
Обновлено в 06:21
Происшествия
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова
Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова.
Обновлено в 12:41
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео
Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Бекер стал отцом во второй раз
Обновлено в 15:11
Общество
Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца
Чужой канадский сфинкс, которого неизвестный выдал за кота продюсера Бари Алибасова, сейчас живет у поклонницы группы «На-На».
Обновлено в 10:07
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Политика
МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Экономика
Российские компании в рамках ЭКСПО в Харбине проведут 400 переговоров
За два дня пройдет 400 переговоров и российская сторона рассчитывает на то, что они будут результативными, отметил Слепнев.
Обновлено в 08:41
Технологии
Крупнейший в мире самолет продают за $400 млн
Миллиардер Брэнсон согласился его купить, но только за символический 1 доллар Самое крупное в мире воздушное судно Stratolaunch выставлено на продажу за 400 млн долларов, сообщает discover24.ru.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Горловке прогремел взрыв, погиб мирный житель
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о том, что в прифронтовой Горловке в результате детонации неустановленного взрывного устройства погиб мужчина.
Обновлено в 11:54
Футбол
Суарес: «Аргентина претендует на победу в Кубке Америки из-за Месси»
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес оценил шансы команды на победу в Кубке Америки – 2019.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Ани Лорак начала встречаться с саунд-продюсером Black Star
Подписчики певицы заметили, что Егор Глеб уже успел познакомиться с дочерью своей девушки Софией.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Наука
Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими
Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено в 14:58
Здоровье
В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге
В Таиланде объявили эпидемию лихорадки денге, туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:57
Теннис
Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста
Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.
Обновлено в 15:48