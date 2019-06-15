Происшествия

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»RT на русском 14:22

Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
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На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Украинская "Укртранснафта" ликвидировала две несанкционированные врезки в нефтепровод "Дружба". "Специалисты "Укртранснафты" 14 июня обнаружили повреждения второй очереди нефтепровода "Броды-Госграница" ("Дружба").
РИА Новости11:35

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На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

RT на русском14:22

«Укртранснафта» ликвидировала две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» на Украине

ПРАЙМ11:29

На западе Украины за сутки ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

ТАСС13:12

«Укртранснафта» устранила две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

РБК12:57

На Украине нашли два незаконных трубопровода по перекачке российской нефти

Lenta.ru12:29

На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Газета.Ru11:47

На Украине нашли два нелегальных нефтепровода

Говорит Москва13:23
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Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание

В день трагедии дома находились два ее сына: 18-летний Максим и 15-летний Арсений. Старший лежал без сознания с перерезанным горлом.
Обновлено вчера в 08:46
Космос

Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина

Обновлено в 07:42
Музыка

Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой

Обновлено в 07:37
Экономика

В ЦБ рассматривают возможность запуска цифровой валюты

Глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор рассматривает возможность запуска цифровой валюты, оценивая степень готовности к этому шагу технологии и общества, которое должно будет принять не анонимные средства платежа.
Обновлено в 08:22
Футбол

Украина выиграла молодежный чемпионат мира по футболу

Украина первой из стран СНГ выиграла чемпионат мира по футболу в этой возрастной категории.
Обновлено в 14:00
Общество

Названы первые города России, где заработает 5G

Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о городах, в которых должны появиться первые в стране зоны, в которых будут установлены сети 5G, сообщает 15 июня телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 09:40
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия

SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв

На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 12:34
Политика

Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым

Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье

Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке

Обновлено в 11:12
Политика

Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17

Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Наука

В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита

Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.
Обновлено вчера в 07:23
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Общество

После тренировки в ЦПК астронавт Пармитано почувствовал себя носком

Обновлено в 12:47
Футбол

«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы»

Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».
Обновлено в 13:15
Политика

Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США

Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах.
Обновлено в 12:59
Музыка

Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма

Обновлено в 14:03
Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено в 04:36
Общество

Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»

В некоторых городах демонстрации с участием "желтых жилетов" начались еще в пятницу.
Обновлено вчера в 17:37
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Политика

КС Молдавии передумал распускать парламент

Конституционный суд (КС) Молдавии аннулировал свои решения, принятые с 7 по 9 июня.
Обновлено в 07:35
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

Обновлено в 14:06
Кино

Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Восемь человек стали жертвами взрыва в столице Сомали

Восемь человек погибли в результате взрыва, который прогремел неподалеку от здания парламента в Магадишо.
Обновлено в 10:18
Футбол

Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»

Обновлено в 12:55
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