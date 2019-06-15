Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»RT на русском 14:22
Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
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с чего всё началось
КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Украинская "Укртранснафта" ликвидировала две несанкционированные врезки в нефтепровод "Дружба". "Специалисты "Укртранснафты" 14 июня обнаружили повреждения второй очереди нефтепровода "Броды-Госграница" ("Дружба").РИА Новости11:35
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