На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»RT на русском 14:22

КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. Украинская "Укртранснафта" ликвидировала две несанкционированные врезки в нефтепровод "Дружба". "Специалисты "Укртранснафты" 14 июня обнаружили повреждения второй очереди нефтепровода "Броды-Госграница" ("Дружба").

с чего всё началось

Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

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