Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»RT на русском 14:22
Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:46, Вашингтон
Происшествия
Младшего сына Максима Соколова задержали по делу об убийстве матери
Обновлено вчера в 04:44
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв
В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.
Обновлено в 17:05
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Общество
Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца
Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-на», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес
50-летняя Светлана Бондарчук показала романтику с новым возлюбленным
Еще в прошлом году Светлану стали замечать в компании Сергея Харченко, и спустя несколько месяцев Бондарчук перестала скрывать роман с новым возлюбленным.
Обновлено в 06:26
Здоровье
Роспотребнадзор: В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки Денге
Самой масштабной эпидемией лихорадки Денге является та, которая произошла на Кубе в 1981 году.
Обновлено в 07:18
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы.
Обновлено в 14:32
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 09:12
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Футбол
Букмекеры: Аргентина обыграет Колумбия в матче Кубка Америки
Сегодня в 01:00 по московскому времени пройдет матч первого тура Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии.
Обновлено в 17:07
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Здоровье
В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала подросшую дочь
Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
Обновлено в 16:22
Происшествия
На Украине обнаружили незаконный трубопровод из России
На Украине в Луганской области пресечена незаконная переправка горюче-смазочных материалов с территории России, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:15
Баскетбол
Де Коло назвал ЦСКА настоящей семьёй
Французский баскетболист ЦСКА Нандо де Коло рассказал о том, как проходила его адаптация в команде после перехода в 2014 году, и сравнил свой нынешний коллектив с семьёй.
Обновлено в 17:33
Авто
Эксперты составили ТОП-5 лучших авто для начинающих водителей
Обновлено в 12:28
Наука
Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими
Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
Гаджеты
MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G
На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok
В Индии подростка застрелили из самодельного пистолета во время съемки видео для приложения TikTok, сообщает International Business Times of India.
Обновлено в 13:55
Футбол
Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы
Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 13:47
Хоккей
«Лос-Анджелес» выкупил контракт защитника Фанефа
Клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" выкупил контракт 34-летнего канадского защитника Диона Фанефа, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай
Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.
Обновлено в 17:01
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20