Происшествия

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»RT на русском 14:22

Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
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«Укртранснафта» устранила две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

РБК12:57

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

RT на русском14:22

На Украине нашли два нелегальных нефтепровода

Говорит Москва13:23

На западе Украины за сутки ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

ТАСС13:12

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Газета.Ru16:32

На Украине нашли два незаконных трубопровода по перекачке российской нефти

Lenta.ru12:29

«Укртранснафта» ликвидировала две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» на Украине

ПРАЙМ11:29
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Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию попали более 170 человек

Обновлено в 03:43
Происшествия

Младшего сына Максима Соколова задержали по делу об убийстве матери

Обновлено вчера в 04:44
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Происшествия

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв

В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.
Обновлено в 17:05
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Общество

Стала известна судьба переданного семье Алибасова кота-самозванца

Кот, которого неизвестные передали семье Бари Алибасова под видом потерявшегося питомца Чучи, сейчас живет у поклонницы группы «На-на», рассказал 15 июня пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес

50-летняя Светлана Бондарчук показала романтику с новым возлюбленным

Еще в прошлом году Светлану стали замечать в компании Сергея Харченко, и спустя несколько месяцев Бондарчук перестала скрывать роман с новым возлюбленным.
Обновлено в 06:26
Здоровье

Роспотребнадзор: В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки Денге

Самой масштабной эпидемией лихорадки Денге является та, которая произошла на Кубе в 1981 году.
Обновлено в 07:18
Культура

Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»

Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин резко раскритиковал сериал «Чернобыль», американского канала НВО, за недостоверный показ чернобыльской катастрофы.
Обновлено в 14:32
Кино

Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Обновлено в 09:12
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Футбол

Букмекеры: Аргентина обыграет Колумбия в матче Кубка Америки

Сегодня в 01:00 по московскому времени пройдет матч первого тура Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии.
Обновлено в 17:07
Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Здоровье

В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок распорядился провести полный пересмотр системы питания в государственных больницах после того, как пятеро пациентов скончались после заражения листерией.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Певица Нюша впервые показала подросшую дочь

Отечественная певица Нюша впервые показала поклонникам свою подросшую дочь.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

Обновлено в 16:22
Происшествия

На Украине обнаружили незаконный трубопровод из России

На Украине в Луганской области пресечена незаконная переправка горюче-смазочных материалов с территории России, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:15
Баскетбол

Де Коло назвал ЦСКА настоящей семьёй

Французский баскетболист ЦСКА Нандо де Коло рассказал о том, как проходила его адаптация в команде после перехода в 2014 году, и сравнил свой нынешний коллектив с семьёй.
Обновлено в 17:33
Авто

Эксперты составили ТОП-5 лучших авто для начинающих водителей

Обновлено в 12:28
Наука

Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими

Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
Гаджеты

MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G

На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
Наука

Новый микроскоп позволил «увидеть» электрические потенциалы атомов

Обновлено в 12:01
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok

В Индии подростка застрелили из самодельного пистолета во время съемки видео для приложения TikTok, сообщает International Business Times of India.
Обновлено в 13:55
Футбол

Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы

Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 13:47
Хоккей

«Лос-Анджелес» выкупил контракт защитника Фанефа

Клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" выкупил контракт 34-летнего канадского защитника Диона Фанефа, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай

Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.
Обновлено в 17:01
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
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