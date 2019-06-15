На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»RT на русском 14:22

Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

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