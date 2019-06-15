Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»RT на русском 14:22
Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товары
Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено в 17:48
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Здоровье
Травяные и цветочные чаи: как влияют на здоровье мята и зверобой
Что касается цветочных и травяных чаев, то надеяться на исцеление каких-то болезней с их помощью не стоит, хотя они действительно способны помочь, если организм плохо реагирует на кофеин из обычных кофе или чая.
Обновлено в 05:54
Экономика
Названа страна с самой низкой зарплатой в СНГ
По итогам апреля 2019 года самая низкая заработная среднемесячная заработная плата среди стран СНГ зафиксирована в Таджикистане — $145.
Обновлено вчера в 08:11
Финансы
Орешкин считает завышенным обновленный прогноз ЦБ по инфляции
Глава Минэкономики РФ Максим Орешкин считает обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год в 4,2–4,7% завышенным.
Обновлено в 12:05
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено в 18:44
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В ДТП под Воронежем погибли семь человек
Как сообщает областное управление ГИБДД, микроавтобус Volkswagen столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus на 59-м километре дороги "Воронеж - Луганск".
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Успенская похвасталась стройной фигурой в обтягивающих джинсах
Ракурс сделанного снимка очень выгодно подчеркивает и стройные ноги, и подтянутый живот.
Обновлено в 17:04
Футбол
Икарди может подать на «Интер» в суд за травлю
Аргентинский нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может в ближайшее время расторгнуть контракт с «Интером» через суд.
Обновлено в 09:49
Политика
Трамп предрек беспрецедентный крах рынку США
Президент США Дональд Трамп заявил, что если его не переизберут на новый срок в 2020 году, американский рынок ждет беспрецедентный крах.
Обновлено в 12:59
Футбол
Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»
Обновлено в 17:01
Экономика
Российский рынок автобусов упал на 5%
По итогам мая 2019 года российский рынок автобусов сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 11:22
Происшествия
В полиции сообщили, что все 174 человека, задержанных после драки в Чемодановке, это цыгане
В полиции сообщили, что все 174 человека, задержанных после драки в Чемодановке, это цыгане Все 174 человека, которых силовики задержали после массовой драки и митинга в Чемодановке, это цыгане, сообщил во время встречи с жителями заместитель начальника управления МВД по Пензенской области Вадим Ковтун.
Обновлено в 12:47
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу
Финальный матч молодежного чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Южной Кореи завершился победой европейской команды со счетом 3:1. Встреча прошла в польской Лодзи.
Обновлено в 14:03
Политика
МИД Ирана вызвал британского посла из-за обвинений в атаке на танкеры
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 14:58
Космос
Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено в 07:42
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев показал, как изменилась Волочкова
Солнцев смонтировал ролик, где Волочкова рассказывает о своём отношении к классической музыке.
Обновлено в 12:15
Единоборства
Леонард Эллерби считает Эндрю Табити фаворитом WBSS
Глава промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби считает, что его боксер Эндрю Табити является фаворитом не только в предстоящем полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против Юньера Дортикоса, но и всего турнира WBSS в первом тяжелом весе в целом.
Обновлено вчера в 02:25
Футбол
Лунин попал в число номинантов на премию «Golden Boy»
Итальянское издание Tuttosport представило сотню номинантов на премию Golden Boy. Премия вручается в семнадцатый раз.
Обновлено в 16:33
Игры
В Сеть попали кадры с закрытого пресс-показа Borderlands 3
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Саша Савельева посетовала на маму, читающую ее Instagram
35-летняя певица в конце марта 2019 года впервые стала мамой, но уже привела себя в хорошую физическую форму.
Обновлено в 11:39
Происшествия
На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ
Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ.
Обновлено в 12:29
Кино
В Сочи объявят победителей кинофестиваля «Кинотавр»
Лауреаты 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" будут объявлены в воскресенье на церемонии, которая пройдет в Зимнем театре Сочи.
Обновлено в 17:09